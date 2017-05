40 mamans juives qui n’ont jamais visiter Israël arrivent dans le pays et se font attribuer un nom hebreu lors d’une cérémonie

Plus de 40 mères juives du monde entier qui visiteront Israël pour la première fois célébreront la beauté du pays et vont recevoir un nom juif dans le cadre d’un voyage ‘MOMentum’ évoluant dans la vie en Israël grâce au Projet de la Renaissance juive des femmes (JWRP) et le ministère israélien de la diaspora.

JWRP offrira à ses participants la possibilité de leur accorder un nom hébreu si elles n’ont jamais eu d’enfant. Quatre cérémonies auront lieu les 11, 14, 18 et 21 mai à Eretz Bereshit, également connu sous le nom de Terre de la Genèse, dans le désert de Judée entre Jérusalem et la Mer Morte.

Parmi les femmes qui reçoivent un nom figure Nathalie Scipioni, designer d’intérieur de Melbourne, en Australie. ‘Le nom hébreu que j’ai choisi est Shirel. J’ai choisi celui-ci pour les qualités que j’espère avoir; En exprimant ma connexion à D.ieu et en chantant ses louanges au monde ‘, a déclaré Scipioni. Elle n’a jamais reçu de nom juif parce que sa mère, un juive française a été baptisée par ses parents après avoir perdu sa famille dans la Shoah et voulait la protéger. «Je ne connaissais pas mes origines avant d’apprendre la Shoah à l’âge de 11 ans, et ma mère m’a enfin dit. Obtenir un nom en hébreu en Israël me rapprochera un peu plus pour me sentir complètement dans mon identité juive ‘.

Le voyage JWRP MOMentum, un voyage exclusif de huit jours en Israël, vise à inciter les femmes à se rapprocher profondément de leur patrimoine juif et à transformer, leurs familles et finalement leurs communautés et le monde entier. JWRP croit que MOMentum aidera à inspirer une nouvelle génération de femmes leaders dans la communauté juive et au-delà.

«Nous apprenons que lorsqu’un parent juif donne naissance à leur nouveau-né, ils reçoit 1 / 60ème de cette prophétie; Que l’essence de l’âme de leur enfant se reflète dans le nom qu’ils ont choisi. Pour ceux qui n’ont jamais reçu de nom juif, on croit qu’ils ont été privés d’une partie de leur droit d’aînesse ‘, a déclaré Adrienne Gold, responsable du voyage. ‘À en juger par les larmes qui coulent de ces femmes lors de l’acquisition de leur nom hébreu, les dernières pièces de leur identité sont en place. Shakespeare a demandé «Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? De toute évidence, il n’a jamais assisté à une cérémonie de nommage au JWRP. Ce qui est dans un nom est une partie de l’âme d’une femme.

MOMentum emmène les femmes à travers Israël, depuis la mystique ville de Galilee de Safed jusqu’à l’ancienne forteresse du du désert, Masada, et propose des parcours approfondis et des programmes d’études organisés couvrant les valeurs juives à la société israélienne contemporaine.

Plus de 10 000 mères juives de 26 pays ont participé aux voyages Momentum. Les voyages se sont révélés si populaires que JWRP s’est ramifié dans les voyages masculins, surnommés ‘MoMENtum’, en entendant d’innombrables maris qui avaient besoin de partager les expériences de changement de la vie de leurs femmes.

