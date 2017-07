La 3ème guerre mondiale a commencé le… – Par Edmond Richter

Demandez-moi quand a commencé la 3ème guerre mondiale et je vous donnerais la date exacte :

Le 14 Février 1989

Ce jour-là l’Ayatollah Khomeni, guide suprême auto-déclaré de l’Iran, lance une Fatwa de mort contre Salman Rushdie, l’auteur des « Versets sataniques ».

Cette Fatwa oblige chaque musulman à tout faire pour assassiner Salman Rushdie qui est UN CITOYEN ANGLAIS !

Khomeini précise que c’est désormais la responsabilité de tout musulman d’exécuter Rushdie et ses éditeurs :

«Au nom de Dieu tout puissant. Il n’y a qu’un Dieu à qui nous retournerons tous. Je veux informer tous les musulmans que l’auteur du livre intitulé Les Versets sataniques, qui a été écrit, imprimé et publié en opposition à l’Islam, au prophète et au Coran, aussi bien que ceux qui l’ont publié ou connaissent son contenu, ont été condamnés à mort. J’appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu’ils les trouvent, afin que personne n’insulte les saintetés islamiques. Celui qui sera tué sur son chemin sera considéré comme un martyr.

C’est la volonté de Dieu. De plus, quiconque approchera l’auteur du livre, sans avoir le pouvoir de l’exécuter, devra le traduire devant le peuple afin qu’il soit puni pour ses actions. Que Dieu vous bénisse tous».

— Rouhollah Musavi Khomeini

À la suite de cette déclaration, une récompense (2,5 millions de dollars) est offerte pour la mort de Rushdie, qui est contraint dès lors de vivre caché et sous une protection policière financée par les autorités britanniques.

Des violences sont commises à travers le monde :

Le 24 février, cinq personnes sont tuées par la police lors d’une manifestation devant le consulat britannique à Bombay.

Plusieurs autres personnes sont mortes en Égypte et ailleurs. Des communautés musulmanes organisent des autodafés publics.

•Attentats contre des librairies à l’université de Californie à Berkeley qui proposait le roman et contre les bureaux de Riverdale Press, un hebdomadaire du Bronx, en réponse à un éditorial qui défendait le droit de lire le livre.

Les traducteurs et les éditeurs pris pour cible :

•Le 11 juillet 1991, le traducteur japonais de Rushdie Hitoshi Igarashi est poignardé à mort à l’université de Tsukuba, province d’Ibaraki, où il enseignait ; son traducteur italien a été poignardé à Milan quelques jours plus tôt.

•En 1993, à Oslo, l’éditeur norvégien de Rushdie, William Nygaard, survit de justesse à plusieurs coups de feu.

•Le 2 juillet 1993, trente-sept personnes sont tuées lorsque leur hôtel à Sivas en Turquie est incendié par des manifestants contre Aziz Nesin, le traducteur turc de Rushdie.

En 1999, l’État iranien a annoncé qu’il renonçait à appliquer la fatwa, ce qui n’empêche pas l’ayatollah Hassan Saneii, à la tête de la fondation du 15 de Khordad (bonyad-e punzdah-e khordad, soumise à l’autorité du guide de la révolution de l’Iran), de lancer régulièrement des annonces de primes pour la mort de Rushdie. Le même groupe déclare le 14 février 2006 par communiqué de presse : «La fatwa de l’imam Khomeiny à propos de l’apostasie de Salman Rushdie RESTERA EN VIGUEUR ÉTERNELLEMENT».

Vingt-sept ans après que l’Iran ait mis à prix la tête de Salman Rushdie pour son livre « Les Versets sataniques », en 2016 donc, ET APRÈS L’ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN, 40 organes de presse de la République islamique viennent d’ajouter 600 000 dollars à la prime offerte pour sa mort portant le montant total de la prime à quelque 3,9 millions de dollars.

A part des protestations verbales (et molles) de nos dirigeants, l’Occident ne réagit pas et Salman Rushdie vit TOUJOURS avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête.

Cette histoire est absolument incroyable : La plus haute autorité de l’Iran appelle au meurtre d’un sujet britannique sans qu’il n’y ait un ultimatum de l’Occident à annuler cette Fatwa sous peine d’une déclaration de guerre en bonne et due forme ???

Question à 100 sous : Comment aurait réagi la Rome impériale dans un cas semblable ? Elle aurait envoyé ses légions, capturé l’impudent et l’aurait jeté dans un cul de basse-fosse.

Question à un million de dollars : Hitler réoccupe la Sarre en 1936. Les Français ne réagissent pas et laissent faire (comme l’Occident aujourd’hui).

Après la guerre les archives du Reich montrent qu’Hitler avait ordonné à ses généraux de RECULER au premier coup de feu. Il n’y eu pas de réactions, Hitler s’empare de la Sarre et établit du coup la légende de sa génialité et le mythe de l’invincible Wehrmacht. Si les Français avaient été moins frileux le monde se serait épargné peut-être la 2ème guerre mondiale et ses 60 à 80 Millions de morts.

Enfin la citation de Churchill après la lâcheté immonde de chamberlin à Munich :

Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre ». Winston Churchill

Pourquoi je vous raconte tout cela ? Mais parce que jamais dans l’histoire, JAMAIS, le recul, la lâcheté, la politique de l’apaisement, la faiblesse, la veulerie, la couardise, la bassesse et le manque de courage n’ont évité une guerre : au contraire elles ne font qu’encourager le conquérant à exiger toujours plus.

Et c’est ce que nous voyons une fois de plus de nos jours (voir la désastreuse négociation nucléaire avec l’Iran où Kerry était désireux d’aller au-devant de ce que les Iraniens n’osaient même espérer.

De cela nous découlons deux principes :

1) Défendre avec bec et ongles ce en quoi nous croyons, nos valeurs fondamentales, nos principes de vie… Et N’EN RIEN CÉDER, RIEN !!!

2) Attaquer dès le plus petit accroc, dès la plus petite transgression, dès la première violation bref dès que la Fatwa contre Salman Rushdie fut prononcée.

Ce qu’il aurait fallu faire ? L’Angleterre, alliée à l’Amérique et à la France auraient du réagir en cinq phases.

1) Retrait immédiat des ressortissants occidentaux de l’Iran (y compris diplomates et ambassadeurs)

2) Expulsion immédiate des ressortissants et des diplomates Iraniens de l’Angleterre, des USA et de la France

3) Lancer un ultimatum à l’ayatollah Komeini : Retrait de la Fatwa sur Salman Rushdie dans les 48 heures. À défaut de cela :

4) Déclaration de guerre à l’Iran

5) Bombardement des palais et demeures de l’ayatollah, des immeubles gouvernementaux, des industries, des installations militaires et nucléaires, des centrales d’énergie, des routes, des ponts, etc…et ce jusqu’à ce que la Fatwa soit retirée.

Nous avons d’ailleurs un exemple : Lorsque les USA bombardèrent la demeure (ou la tente) de Khadafi, celui-ci renonça peu après à l’énergie nucléaire…Il avait compris !

Les raisons pour lesquelles il eut fallu réagir contre l’Ayatollah Khomeini sont simples : pour envoyer un message clair et puissant à tout l’Islam, qu’il soit Sunnite ou Chiite: « Si vous osez toucher à un cheveu de nos ressortissants, on vous écrase »

Au lieu de cela, l’absence de réactions réelles à cette Fatwa avait également valeur de message : « Allez-y ! Faites ce que vous voulez avec nous, nous ne réagirons pas vraiment. Nous ne ferons que protester mollement et nous savons que vous vous en foutez éperdument »…

Pourquoi ai- je dit que la 3ème guerre mondiale a commencé ce jour là? Parce que c’est à partir de notre absence de réactions que l’Islam se sentit pousser des ailes, que l’heure de la revanche a sonné pour eux, revanche pour toutes les humiliations qu’ils pensent avoir subi de notre part. Il faut savoir qu’en terre d’Islam, deux concepts acquièrent une importance primordiale: „Humiliation“ et „Domination“. Domination par les musulmans et humiliation des Koufars, des non-musulmans: „Baise la main que tu ne peux pas (encore) couper“. L’Islamisme, comme le nazisme, comme le communisme, est une ideologie totalitaire meurtrière et n’aura de cesse de vouloir dominer et imposer son épouvantable culture mortifère. Notre absence de réaction à la Fatwa de Khomeini fut le pire des messages que nous leur avons envoyé. Depuis les attentats, sunnites comme chiites, se succèdent sans cesse, chacune de ces deux branches surenchérissant sur l’autre dans l’horreur. Nous avons combattu et vaincu le nazisme, nous avons combattu et vaincu le communisme, nous aurons à combattre et à vaincre l’islamisme. Plus nous hésitons, plus nous reculons et plus nous aurons des millions de morts à déplorer.

