382.000 messages antisémites publiés sur les plates-formes de médias sociaux en 2016

Plus de 382.000 messages antisémites ont été publiés sur les plates-formes de médias sociaux en 2016, soit une moyenne de plus de 43,6 messages par heure, ou un poste toutes les 83 secondes, selon une enquête du Congrès juif mondial (CJM).

L’enquête CJM, menée par le cabinet de contrôle israélien Vigo Social Intelligence, a également déterminé qu’une écrasante de 63 % de tout le contenu antisémite en ligne se trouve sur Twitter.

La recherche a analysé des dizaines de millions de messages en 20 langues sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, blogs et autres forums.

Après Twitter, le plus grand nombre de messages antisémites en ligne se trouve sur les blogs , à 16 pour cent. Onze pour cent des contenus antisémites en ligne ont été publiés sur Facebook, suivis par 6 pour cent avec 2 % sur Instagram, et 2% sur YouTube et 2 pour cent sur d’autres forums.

Les critères utilisés pour déterminer si un post était antisémite étaient fondés sur l’Alliance internationale du souvenir de la Shoah (IHRA) : « l’antisémitisme est une certaine perception de haine envers les Juifs par des manifestations rhétoriques et physiques dirigées vers des individus et / ou leurs biens, envers les institutions de la communauté juive et les établissements religieux juifs ou non-juifs ».

Les postes correspondants ont été identifiés grâce à une base de données de phrases de mots et de termes interrogeables en ligne, puis traduit en langues principales et numérisés par Internet. Un échantillon représentatif a été lu et codifié par les analystes pour affiner leurs recherches et approfondir l’analyse qualitative. Un total de 7600 messages ont été lus dans des langues différentes, ce qui indique un échantillon représentatif de 2 pour cent du discours total inclus dans l’analyse.

Les messages critiquent Israël ou les activités d’Israël ne sont pas comptées dans cette étude, même si l’opposition à Israël a une connotation antisémite dans la plupart des cas.

« Nous savions que l’antisémitisme en ligne est à la hausse, mais les chiffres révélés dans le présent rapport nous fournissent des données concrètes sur la façon alarmante dont la situation s’est aggravée », selon le chef de la direction CJM et vice-président exécutif Robert R. Singer « Nous espérons que cela sert de réveil à tous les forums Internet pour maintenir des normes morales, et se débarrasser de contenu offensif, et rendre le monde numérique plus sûr pour tous ».

