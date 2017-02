3000 femmes Loubavich, émissaires du monde entier se réunissent à New York

Les idées préconçues sur le rôle insulaire des femmes dans le hassidisme ont été brisées lors de la venue de plus de 3000 femmes du monde entier qui se sont réunies pour réfléchir sur l’avenir de la communauté juive mondiale et leurs rôles en tant qu’émissaires-représentants du mouvement Chabad-Loubavitch.

Originaires d’aussi loin que Bangkok et le Congo, et aussi près que Hamptons et le Bronx, ces femmes Chabad servent les communautés à travers le monde, offrant aux juifs, indépendamment de leur appartenance, une approche spirituelle du judaïsme.

Elles se sont réunies à New York pour une Conférence internationale de cinq jours organisée par le mouvement des émissaires Habad-Loubavitch (Femme). La conférence était un hommage à l’héritage de la Rebbetzin Chaya Mouchka Schneerson, l’épouse du Rabbi de Loubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, et a été programmée pour l’anniversaire de son décès.

Les qualités de la Rebbetzin Schneerson sont un aperçu des émissaires et de leur travail qui demeure une source d’inspiration pour les femmes émissaires Habad. Cette conférence est le plus grand rassemblement mondial annuel des femmes leaders et juives.