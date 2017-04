300 immigrants de France se sont rendus sur la tombe de Josué avec des drapeaux d’Israël

Plus de 300 anciens immigrants et nouveaux de France ont répondu à l’appel d’Israël de Jacques Kupfer, le Coprésident du Likoud Mondial, titre qu’il partage avec Danny Danon.

Il est membre de l’Exécutif de l’Organisation Sioniste Mondiale et Président de Israel is Forever. Tous ces Juifs de France aujourd’hui israéliens se sont rendus sur la tombe de Josué et Caleb au village Kif el Harass près d’ Ariel en Samarie. Ils ont défilé avec des drapeaux israéliens et crié: « Terre d’Israël et le peuple d’Israël.

Le ministre Uri Ariel, qui a participé à la manifestation a appelé les juifs français à se lever en masse en Israël et Jacques Kupfer a rappelé les paroles de Jabotinsky, de sorte que lorsque vous possédez une maison, il faut agir en tant que propriétaire.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !