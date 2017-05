300 000 bonnes actions contribuent à la création d’un Sefer Torah pas comme les autres à Jérusalem

Un rouleau de la Torah a été achevé dimanche dans l’une des écoles les plus anciennes de Jérusalem mais ce n’était pas un rouleau de la Torah ordinaire.En effet, celui-ci a été écrit par plus de 300 000 « bonnes actions ».

« Quiconque a effectué une bonne action a été invité à le signaler sur un site Web conçu spécifiquement à cette fin, a expliqué un représentant du village de jeunes, Israel Goldstein, qui a lancé le projet. « Pour chaque bon acte signalé, une lettre a été ajoutée au parchemin de cette Torah. Des Juifs du monde entier ont participé à ce projet « .

Des centaines d’étudiants masculins et féminins du village de la jeunesse, considéré comme l’une des premières écoles laïques de Jérusalem, ont assisté à l’inauguration de la Torah et ont participé à l’inscription des lettres finales dans l’école ancienne.

L’ancien rabbin en chef d’Israël et actuel rabbin en chef de Jérusalem, Shlomo Amar, a assisté à la cérémonie :

« Le Talmud nous dit que la meilleure façon d’éviter les épreuves pendant la [venue] du Messie est de combiner l’étude de la Torah avec la charité », a déclaré le rabbin en chef au rassemblement. « Comment ces deux choses peuvent-elles être combinées? Ce rouleau de la Torah est la réponse.

« Un rouleau de la Torah a été écrit entièrement par de bonnes actions. C’est un honneur pour cette école que nous sommes tous ici ensemble pour compléter ce rouleau unique. Le message pour tous ici est d’augmenter votre étude de la Torah et les efforts de bienfaisance.

Le directeur exécutif adjoint du village de jeunesse israélien Goldstein, Danny Haim, a noté que l’école « relie différents olim [nouveaux immigrants] de plusieurs pays différents.

« Nous avons donc décidé de nous concentrer sur notre identité juive, qui est la base commune de notre corps étudiant. Nous représentons l’identité juive sous toutes ses nuances et couleurs.

« Vous pouvez trouver aujourd’hui dans le public des gens avec une kippah noire, une Dati Leumi tricotée, une kippah blanche ou une tête nue. Parler de notre identité juive s’inspire de notre sincère respect pour tous. Ici, il y a un respect mutuel qui permet les différences et le partage. »

Le nouveau rouleau de la Torah a été écrit dans le cadre de «Jérusalem50» – un projet d’honneur au 50e anniversaire d’une Jérusalem unifiée – initiée par la Fondation Afikim, dirigée par le rabbin Raphael Butler et Orot, dirigée par Rabbi Yehuda Polishuk. Les deux organisations appuient activement l’éducation juive en Israël et dans la diaspora.

Puisque tout le rouleau de la Torah a été écrit par de bonnes actions, Rabbis Butler et Polishuk ont ​​déterminé qu’il serait préférable de culminer le projet et de consacrer le rouleau d’une manière qui favoriserait également la charité et la générosité.

Le Hachnassat Sefer Torah s’est terminé au bureau ZAKA qui aide les familles endeuillées, afin de prêter ce rouleau de la Torah aux maisons de deuil en cas de besoin.

