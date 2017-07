26 Juifs vénézuéliens fuient le chaos social, et immigrent en Israël

Vingt-six Juifs du Venezuela ont immigré en Israël suite aux troubles politiques, sociaux et économiques du pays sud-américain.

Après plusieurs années de mécontentement avec le gouvernement d’extrême gauche sous le président Nicolas Maduro et son prédécesseur et parrain politique mort Hugo Chavez, le Venezuela a été attisé par des manifestations qui ont commencé en avril contre le gouvernement de Maduro.

‘La situation est très difficile’, a déclaré Michal Levy, 35 ans, à The Jerusalem Post en arrivant en Israël mercredi avec ses trois enfants. ‘Il est difficile d’obtenir des choses de base comme le pain et la farine’, a déclaré Levy, ajoutant qu’elle a eu peur de quitter sa maison en raison d’émeutes ou d’enlèvements.

Alors que le gouvernement devrait voter dimanche pour établir un organe pour réécrire la constitution, les biens et services de base ont été perturbés par un dysfonctionnement économique et la stabilité sociale s’est désintégrée dans des combats presque quotidiens entre la police et les jeunes dans les rues.

En mai, le président Maduro a comparé le harcèlement des fonctionnaires du gouvernement de leur pays et de leurs familles vivant à l’étranger comme le traitement des juifs sous les nazis. Il a également déclaré que les rassemblements de l’opposition à Caracas rappelaient les rassemblements lors de la montée du nazisme et du fascisme dans l’Europe avant la Seconde Guerre mondiale.

‘Nous sommes les nouveaux juifs du 21ème siècle qu’Hitler a poursuivis’, a déclaré Maduro. ‘Nous ne portons pas l’étoile jaune de David, nous avons des cœurs rouges qui sont remplis de désir de lutter pour la dignité humaine. Et nous allons les vaincre, ces nazis du 21ème siècle. »

En mars, le ministre vénérien des Affaires étrangères, Delcy Rodriguez, a exprimé au rabbin en chef de son pays, Isaac Cohen,« le désir d’établir pleinement les relations avec l’État d’Israël » huit ans après que la nation sud-américaine a expulsé son ambassadeur israélien.

Un mois avant, Maduro a accueilli Cohen et les membres de l’organisation juive des Associations Israélites du Venezuela, au palais gouvernemental pour renforcer la coopération au fil des années face aux barrages routiers.

‘Une bonne journée de dialogue pour la paix. Renforcer la coexistence et le dialogue des civilisations, des religions pour consolider notre nation ‘, a déclaré Maduro.

Une semaine avant, les États-Unis avaient interdit au vice-président vénézuélien, Tareck El Aissami, d’entrer aux États-Unis, l’accusant de jouer un rôle majeur dans le trafic international de drogue. El Aissami a également été accusé d’antisémitisme et de liens avec l’Iran et le groupe terroriste du Hezbollah.

La rhétorique antisémite a souvent été utilisée par Chavez pour détourner les critiques de la crise financière profonde du pays et des accusations de corruption.

Le Venezuela abrite quelque 9 000 juifs, contre environ 25 000 en 1999. De nombreux Juifs sont partis, principalement pour la Floride et Israël.