20 secondes qui résument l’armée de défense israélienne !

Ces vingt secondes résument une partie des opérations de l’infanterie dans l’armée de défense. Les opérations et les exercices se déroulent sur tous les terrains et des climats différents…

عشرون ثانية تلخّص جزءًا من عمليات سلاح المشاة في #جيش_الدفاع. فالعمليات والتدريبات قائمة في جميع التضاريس والمناخات…#صباح_الخير

L’armée de défense a formé ses soldats dans tous les scénarios et dans tous les domaines et le terrain. Ils sont formés sur les montagnes, sous l’eau, dans le ciel et dans différents climats.