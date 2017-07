20 policiers israéliens demandent leur démission apres le retrait des portiques de sécurité au Mont du Temple :  » Nous sommes trop exposés »

Après la décision du cabinet de sécurité de supprimer les portiques de sécurité à l’entrée du Mont du Temple, une vingtaine d’autres policiers et amis des deux policiers druzes tués par trois arabes qui se sont enfuis sur le Mont du Temple, ont décidé de quitter leur poste.

Le policier Kamil Shinan, qui assure la sécurité sur le site sacré, a appelé ses amis à quitter leur poste tant que leur sécurité n’est pas prise au sérieux. Un autre policier Assaf Dror Rafael a parlé à la radion 103 FM, concernant le Likoud, le parti de Netanyaou et a ajouté que « le jour n’est pas loin quand un autre policier sera assassiné par un musulman. »

« Le gouvernement a abandonné la vie des policiers, et j’exhorte les autres vigiles sur le Mont du Temple à partir, » en ajoutant « d’habitude, je ne fais pas ce type d’appel, mais aujourd’hui ils ne sont pas protégés pour leur travail qui est de protéger le public,pendant que le député arabe Ahmed Tibi incite à nous assassiner sur le Mont du Temple ».

« Hier soir, la police de mon groupe a décidé de ne pas remplacer l’autre groupe sur le Mont du Temple, car la police est trop exposée »

Pendant ce temps, il a été révélé qu’il y a près de deux semaines, plusieurs officiers du Mont du Temple ont demande leur démission le lendemain de l’assassinat des deux policiers :

» Le Premier ministre, doit dire à la police de sa bouche que nous sommes sa priorité absolue. Il semble que les politiciens sont des menteurs et des joueurs. Je ne crois pas un seul mot de ce qu’ils disent. Les élections ne sont pas loin, un maximum de deux ans. J’ai voté pour Netanyahu et je vous promets que cette fois ci Netanyahu ne sera pas au pouvoir et ni le Likoud. Je demande à tous les flics et pas seulement les policiers proches des policiers druzes assassiné par un musulman de ne pas voter lors des prochaines élections pour le Likoud et Netanyahou « ‘.