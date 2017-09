2 000 ans après la mort et la torture de 7 femmes et un enfant par des romains, les habitants de Ofra décident de leur offrir une sépulture digne

Lorsque les archéologues ont déclaré que 7 femmes et un enfant ont été trouvés dans des grottes tués par des Romains pendant la Grande révolte, les habitants de Ofra ont entamé secrètement une mission pour payer les ossements et leur offrir comme un dernier respect, un lieu de sépulture.

Un mélange d’os a été retrouvé lors d’une fouille archéologique à Khirbet el-Maqatir en 2013.

Cet enterrement secret a été planifié et réalisé par un militant du Mont Temple juif qui, il y a plusieurs décennies, était assis en prison pour avoir projeté de faire exploser le Dôme du Rocher. Mais l’histoire des sept femmes et de ce jeune qui ont été enterrés à Ofra le 6 février 2017 a révélé la vie dramatique des Juifs lors de l’invasion des romains en Israel.

Les os retrouvés dans ces grottes sur le site de Khirbet el-Maqatir en 2013, étaient au milieu des flèches de soldats romains et des bottes et des pots céramiques datant tous de le Seconde Période du temple.

« Je ne doute pas que ces personnes ont péri en RC 69 aux mains des Romains », a déclaré l’archéologue Scott Stripling, qui a dirigé les fouilles de 20 ans là-bas au nom d’un consortium américain appelé Associated for Biblical Research. L’équipe d’archéologues s’est engagée à prouver que Khirbet el-Maqatir, à environ 15 kilomètres au nord de Jérusalem, était l’emplacement de la ville biblique Ai mentionnée dans le livre de Joshua, ainsi que le site possible d’Ephraim écrit en le Livre du Nouveau Testament.

Dans deux grottes, les huit corps ont été apparemment assassinés. A leur côté se trouvait une presse à huile d’olive, deux bains rituels, où cinq des squelettes ont été trouvés et dans la troisième, qui semblait être une cachette secrète, les trois autres squelettes ont été découverts.

Stripling a déclaré que c’était sa dernière découverte :

« Les restes humains dans le tombeau ne m’ont pas affecté émotionnellement ; cependant, les os de ces victimes assassinés m’ont agité « , a déclaré Stripling. «Je pensais beaucoup à la terreur qui devait avoir rempli les derniers moments de leur vie. Il semblait providentiel que près de 2 000 ans plus tard, je serais le seul à raconter leur histoire.

L’anthropologue du personnel de Stripling, Marina Faerman de l’Université hébraïque, a mené l’étude scientifique des os, qui s’est révélée être sept femmes âgées de 17 à 25 ans, et un jeune homme.

«Nous avons pu déterminer le sexe, l’âge et la santé des individus», a déclaré Stripling, en utilisant les tests C-14 [datation du carbone] menés par Elisabetta Boaretto à l’Institut Weizmann.

Il a déclaré que les rencontres se sont accompagnées de découvertes de céramiques et de pièces de monnaie ou d’autres métaux trouvés dans la grotte, ce qui a placé la date des meurtres à 69 CE. Une des pièces trouvées fut d’un sicle qui a été frappé dans la troisième année de la Grande révolte contre les Romains en 69 CE.

Quelques centaines d’années et un mètre de cendre plus tard, « la caverne a été réutilisée dans la Seconde Révolte, et les gens à l’époque ignoraient qu’il y avait des restes humains sous leurs pieds », a déclaré Stripling.

Il est possible que les hommes de cette région soient partis pour se battre alors que les femmes et l’enfant se cachaient dans les grottes. La preuve de la brutalité romaine est claire pour Stripling.

« Les pointes de flèches ont été trouvées dans la même matrice confondue que les squelettes. Il convient de noter que les squelettes étaient désarticulés. Peut-être que les animaux sauvages les ont déchirés « , a-t-il dit.

Stripling a déclaré qu’il avait prévu de replacer les os sur le site. Mais alors, de vieux amis d’Ofra, installés à proximité, ont participé à une proposition visant à leur donner une vraie sépulture.

« Ces personnes ont été des témoins oculaires du Second Temple, et cela me donne une grande joie de savoir qu’ils ont finalement été enterrés dignement », a déclaré Stripling cette semaine.

