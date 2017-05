19 000 shekels la nuit : Le prix de la suite qui accueillera Donald Trump et sa femme en Israel

Dans environ deux semaines, le président Donald Trump et son entourage arriveront en Israël, et les préparatifs en cours se font dans la suite Royal de l’Hôtel King David à Jérusalem avant son arrivée.

La suite Royale, très coûteuse a été refusée précédemment par les autres leaders mondiaux mais Trump en sera l’exception. L’hôtel sera fermé pour les autres clients et Trump et sa famille y seront présents lors d’une visite courte. D’autres hôtels dans la capitale seront réservés pour la délégation qui se compte à une centaine de personnes.

Cette suite de luxe de 140 m², comprend des dizaines de caméras espion et des mesures de sécurité avancées et beaucoup d’autres services spéciaux tels qu’un jacuzzi privé, une kitchenette avec entrée séparée et une vue sur la vieille ville. Le prix de la suite pour une nuit coûte 19.000 shekels.