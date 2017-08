18 mois de prison pour avoir fait le salut nazi lors d’un match en Autriche

Un fan de Rapid autrichienne, Vienne, a été condamné à 18 mois de prison pour avoir fait le salut nazi, levant son bras droit lors d’un match à Vienne.

Le jury l’a reconnu coupable d’exprimer l’idéologie nazie, ce qui est interdit et punissable en vertu du droit pénal de l’Autriche, lors de la réunion rapide contre le club local Admira Wacker Mödling dans le stade Allianz à Vienne le 13 Août de l’année dernière.

Le condamné, un 39 ans sans emploi père de cinq enfants qui déclare être un fan « pur et dur » de Rapid dont l’identité n’a pas été divulguée, a déclaré au tribunal que saluer la manière nazie n’est « rien », et a reconnu qui il avait déjà pris de la bière et d’autres boissons alcoolisées avec d’autres fans.

Il était désolé d’admettre que ce qu’il a fait était « pas une bonne action », qui a également conduit à une interdiction d’entrer dans un stade autrichien, mais le jury ne le croyait pas en raison du nombre 88 tatoué sur sa main droite.

Ce chiffre est connu pour être utilisé dans des environnements néo-nazis et se reportant au salut hitlérien « Heil Hitler » parce qu’ils représentent la première lettre « h » la huitième de l’alphabet.