16 pays ont interdit l’entrée des israéliens avant la décision de Trump contre les réfugiés !

Il semble que les médias ont une mémoire sélective. En effet, depuis 4 jours, de nombreux médias dans le monde manquent d’une grande objectivité journalistique, et condamnent la décision de Trump pour avoir interdit pendant une période de 30 jours l’entrée de 7 pays musulmans .

Et pourtant les israéliens sont interdit d’entrer dans 16 pays du monde et cela ne semble pas outrer ces mêmes journalistes et dirigeants ou féministes.

Pour rappel, avant même que Trump prenne cette décision, – pour des raisons de sécurité et non raciale, contrairement aux Israéliens, ces 16 pays , tous musulmans, refusent jusqu’à aujourd’hui l’entrée aux israéliens ( les Juifs pour plus de clarté) :

Algérie

Bangladesh

Brunei

Iran

Koweït

Liban

Libye

Malaisie

Pakistan

Oman

Arabie Saoudite

Soudan

Syrie

Yémen

Arabes Unis

Si Trump manque de tolérance , que penser de tous ces pays musulmans ?

