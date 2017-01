Ce 15 janvier, les néo-nazis qui seront armés organisent une marche contre les Juifs à Whitefish, Montana

Les habitants de Whitefish, Montana se préparent à faire face à l’impact d’une prochaine manifestation de haine contre les Juifs dans leur communauté par des néo-nazis qui jurent aussi d’apporter « des fusils de haute puissance » à l’événement.

Le Daily Stormer, le site fondateur néo-nazi, d’Andrew Anglin, est derrière cette marche qui a été prévue pour le dimanche 15 Janvier.

Anglin a fait l’annonce dans les médias publics, une section locale de ABC FOX station de télévision, et le journal Missoula Independent. Mais il n’y a pas eu de demande encore déposée à la mairie de la ville, selon The Forward, qui a interviewé Marilyn Mayo de l’Anti-Defamation League basée à New York.

« Nous n’avons vu à ce jour aucune preuve que la marche aura lieu », a dit Mayo.

Anglin, d’autre part, a fait la promotion de l’événement – ou tout au moins, menaçant de la tenir – pendant au moins un mois.

« Nous prévoyons une manifestation armée à Whitefish », a écrit-il sur son site Internet le mois dernier. « Nous pouvons facilement marcher à travers le centre de la ville portant des fusils de haute puissance. »

Il a dit qu’il envisage cette marche contre « les juifs, les entreprises juifs ».

La police de Whitefish n’a pas commenté. Mais dans l’état du Montana, un permis n’est pas nécessaire pour acheter une arme, ni pour lq porter . Un permis n’est nécessaire pour porter une arme dissimulée que dans certaines circonstances, selon la National Rifle Association.

