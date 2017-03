15 ans apres le massacre d’Itamar, la joie est présente dans les cieux …

15 ans après avoir perdu sa mère Rachel et ses trois frères dans leur maison à Itamar, le jeune Assael se mari.

Des centaines de visiteurs sont venus au mariage du jeune homme, et il n’était pas facile d’oublier cet attentat qui a aussi blessé grièvement le jeune hatan, Assael.

Parlant au journal, le marié a dit : « Ceci est la fermeture. Pendant tout le mariage, j’ai sentit ma mère et mes frères proches de moi. Ceci est une grande joie mêlée de tristesse, mais malgré tout, je suis allé à travers, j’ai choisis la vie, et je suis allé de l’avant et le mariage était un moment de triomphe pour moi. »

L’attaque à Itamar a eu lieu un jeudi soir, quand un terroriste est venu vers 21:00 et a franchi la clôture, puis entra dans la maison où habitait la famille. Il a brutalement assassiné sa mère Rachel (40 ans) et trois frères: Neria (15 ans), Zvika (12 ans) et Avishai (5 ans) . Un combat s’en est suivi et l’arabe a blessé deux autres enfants (alors âgé de 13 ans) et Assael (9 ans) et son père .

Josseph Tuito (31 ans), un père de cinq enfants, qui était le commandant de la brigade, a été tué quand il a été abattu par le terroriste, qui s’est barricadé dans la maison, lors de la tentative de sauvetage. Le terroriste a tenté de s’échapper de la maison par la fenêtre de la salle de bains et a été tué après une courte bataille dans la cour.