Un produit révolutionnaire de physiothérapie israélien destiné à un large éventail de conditions, est utilisé pour aider les joueurs de l’équipe de football de la Real Sociedad en Espagne à améliorer leur équilibre et leurs prouesses dans des situations inattendues.

Ce système de réadaptation utilise un tapis roulant breveté 4D, de nombreux capteurs de puissance et de mouvement et des jeux vidéos motivants optionnels. ‘La coordination neuromusculaire efficace du corps après une chute ou une chute inattendue est un élément clé de la performance sportive et la prévention des blessures sportives’, a déclaré le Dr Chris Jones Avraham Cohen, directeur clinique de Meditouch, ajoutant ‘que ce système peut aider lors de blessures sportives telles que la tension de la cheville, la rupture du ligament ou des dégâts musculaires’.

Le système inventé et conçu à l’Université Bar Ilan forme cette capacité importante en simulant des perturbations inattendues dans un environnement sûr tout en étant debout et en marche’. Le dispositif robotique certifié FDA et CE a été développé et construit pour mesurer les capacités d’équilibrage des personnes âgées, les former pour prévenir les chutes et les réhabiliter après des chutes dangereuses.

BalanceTutor a été inventé et développé par le Professeur Itshak Melzer, directeur de l’École Recanati des Métiers de la Santé Communautaire à l’Université Bar Ilán et le directeur Schwartz du Laboratoire d’Analyse et de Réhabilitation du mouvement, et le Prof. Amir Shapiro, directeur du Laboratoire de Robotique au Département de Génie Mécanique de l’Université Ben Gurion, dans un effort interdisciplinaire.

«La réadaptation traditionnelle repose sur une formation proactive auto-initiée», explique le Prof. Melzer. «Notre dispositif robotique forme des réponses réactives, telles que des réponses correctives de type réflexe qui empêchent les blessures de glisser ou d’autres conditions qui changent de façon inattendue l’équilibre, en mettant l’accent sur l’inattendu». Lorsque le Professeur Melzer est arrivé au Laboratoire de Bar Ilán Robotics pour trouver un partenaire, il a rencontré le Professeur Shapiro, qui a eu un intérêt personnel pour le sujet : à l’âge de 31 ans, le Professeur Shapiro a glissé dans son jardin et a souffert d’une rupture de la colonne vertébrale.

Zafrir Levi, vice-président du développement commercial chez BGN Technologies, société de technologie de l’Université Bar Ilan a dit : «Une personne sur trois âgée de plus de 65 ans souffre d’une chute majeure et 20% d’entre ont une blessure permanente – un fardeau médical et financier important que BalanceTutor peut aider à prévenir et à atténuer».

Milwaukee Bucks ‘Cependant, une fois que le produit a été commercialisé, de nouvelles opportunités ouvertes ont émergé, y compris le sport – comme c’est souvent le cas lorsque la recherche universitaire frappe le marché’, ajoute M. Canotta Squadra USA Levi. Les entraîneurs et les thérapeutes de Real Sociedad utilisent BalanceTutor pour réhabiliter les joueurs et les exposer à des chocs inattendus dans les étapes finales de la réhabilitation.