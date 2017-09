Urgent | Israël a besoin de 6000 enseignants d’anglais qualifiés

Le gouvernement israélien a compris qu’il est vraiment important de s’assurer que sa prochaine génération maîtrise la langue internationale des affaires et de la technologie – l’anglais – mais il y a un petit problème qui porte sur les travaux du nouveau programme, fièrement annoncé la semaine dernière par le ministre de l’Éducation, Naftali Bennett qui vise à renforcer les compétences en langue anglaise des étudiants du pays.

La nouvelle réforme vise à renforcer l’anglais parlé, mais il existe une différence majeure entre le plan abstrait et la réalité.

À un coût de 70M, de NIS, le programme Me Five » qui est l’élément central de l’initiative se concentre sur l’anglais parlé de l’école élémentaire à un niveau plus élevé dans le but d’augmenter le nombre d’unités de réussite dans les examens.

Cela doit être accompli en ajoutant environ 2 000 heures d’enseignement dans la langue de la 10e à la 12e année, les élèves de 11e année ayant reçu un apprentissage en ligne enrichi en ligne. Les bibliothèques doivent être établies en langue anglaise ; les examens auront lieu via Skype, et plus encore. Le programme vise, entre autres, à réduire le taux d’échec à l’âge adulte de 15 à 20 pour cent, ainsi qu’à améliorer la qualité de l’enseignement.

Mais un rapport d’enquête du journaliste d’investigation Ma’ariv, Sigal Ben David, suggère qu’il y a une grave pénurie d’enseignants qui maîtrisent la langue anglaise.

Le journal en langue hébraïque a révélé que des centaines d’enseignants qualifiés manquaient. « Il est difficile de trouver du personnel enseignant qui parle couramment l’anglais et peut mener une conversation approfondie, et encore moins qui possèdent des compétences grammaticales compétentes et un accent avec lequel les élèves peuvent aussi être à l’aise », a déclaré Ben David.

À la lumière de la grave pénurie de professeurs d’anglais dans les établissements d’enseignement d’Israël, comme en témoigne l’enquête Ma’ariv Magazine, il n’est pas encore clair qu’il y aura quelqu’un pour mettre en œuvre sa réforme.

« Il y a des directeurs dans tout le pays qui sont désespérés pour trouver des professeurs d’anglais », a déclaré Alon Portman, directeur du National English Achievement Program, un programme national d’excellence en anglais, opéré en coopération avec le ministère de l’Éducation, les autorités locales et Keren Atid Plus.

« La plus grande pénurie existe dans la périphérie », a déclaré Portman.

« Nous connaissons la situation dans les autorités », a déclaré Portman à Ma’ariv . « Des conversations avec des professeurs d’anglais sur le terrain, nous entendons qu’ils ont l’envie de travailler sur les compétences de conversation de l’élève et accroître leur confiance dans la conversation plutôt que de simplement mémoriser le vocabulaire ».

Portman n’a pas pu compter sur le nombre d’enseignants d’anglais requis, mais les estimations atteignent jusqu’à 500 personnes au niveau du secondaire.

À l’heure actuelle, les élèves du primaire étudient l’anglais entre quatre heures et cinq heures par semaine.

La nouvelle initiative appelle au recrutement de 4 000 nouveaux enseignants qui sont soit des anglophones autochtones, soit parlent anglais «à un niveau élevé». En outre, le ministère prévoit recruter 2 000 autres pour servir d’aides d’enseignement parlant couramment anglais dans les salles de classe.

Le chef de la direction, Tzvika Peleg, responsable du réseau ORT, qui compte 220 écoles à travers le pays, a déclaré qu’il y avait une pénurie importante de professeurs dans de nombreux domaines traitant de la science, ainsi que de la langue anglaise.

« Il est difficile pour nous de recruter des enseignants et nous avons essayé toutes sortes de solutions créatives », a-t-il déclaré.

« Nous avons même envisagé de joindre les jeunes enseignants en tant que nouveaux immigrants en coopération avec l’Agence juive, mais c’est très difficile parce qu’il faut s’engager à leur fournir un logement, un salaire et des avantages dans le cadre du travail, et malheureusement ce n’est pas possible. »

La question n’est pas nouvelle.

Selon le ministère de l’Éducation, il y a actuellement quelque 13 000 enseignants d’anglais en Israël, et une étude menée l’an dernier au Beit Berl College a révélé qu’une grande proportion d’enseignants passés étaient « Anglos » (abréviation de « Anglo-Saxon » – l’étiquette utilisée en Israël pour désigner une personne d’un pays de langue anglaise) qui ont immigré en Israël et ont été qualifiés pour enseigner. Leur nombre a considérablement diminué au cours des dernières années, en partie parce qu’ils ont recherché des postes plus enrichissants.

En réponse, le ministère de l’Éducation a déclaré dans un communiqué qu’il considérait les enseignants comme la «colonne vertébrale du programme national» et qu’il est donc investi dans le recrutement et la formation de nouveaux enseignants.

En conséquence, le ministère a recruté 1 000 professeurs d’anglais professionnels d’Israël et à l’étranger, dont 500 diplômés de collèges et universités, 300 anglophones dans des programmes spéciaux, 150 enseignants étrangers et 50 enseignants du secteur arabe qui ont enseigné dans le secteur juif. «

Mais le ministère de l’Éducation n’a pas encore profité de la vaste ressource inexploitée parmi les immigrants des pays anglophones d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni. De même, comme l’a mentionné le PDG d’ORT, Tzvika Peleg, il est probable que peu d’enseignants compétents envisagent de participer au programme, à moins que le ministère ne fasse ce qu’il faut pour que le salarié veuille retourner au travail dans le domaine de l’éducation (par une motivation salariale).

