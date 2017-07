Tsahal saisit de nouveau des « avantages du Hamas » chez une famille de terroristes

Les troupes des FDI a ont saisi des «avantages» en espèces et en produits fournis par le Hamas aux familles de terroristes. Les fonds, semblables à ceux fournis par l’Autorité palestinienne, sont une forme de «pension» pour les familles qui ont tué un juif par un acte de terreur contre Israël ou qui ont été capturés et condamnés à une peine dans une prison israélienne.

La famille ciblée était la famille du terroriste qui a assassiné le policier israélien Baruch Mizrachi, Hy’d, 46 ans, la veille de Pessah 2014, qui a été tué lors d’une attaque de tir dans la région de Har Hevron alors qu’il conduisait avec sa femme et ses enfants pour se rendre au Seder de Pessah.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Les soldats ont saisi un véhicule dans le village de Beit Omar, dans la région de Binyamin, appartenant au père d’un terroriste qui a mené une attaque à la voiture bélier près du village en novembre 2015. Cinq soldats ont été blessés dans cette attaque et le terroriste a été tué. Mais dans le cadre du «programme de retraite» de l’Autorité palestinienne pour les terroristes, la famille du terroriste reçoit une allocation mensuelle de milliers de shekels, même pour le père de la famille , ce qui lui a permit de s’acheter un nouveau véhicule coûteux à quatre roues motrices !

Dimanche soir, les responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté 7 suspects de sécurité recherchés dans d’autres régions de Yehudah et Shomron. Les suspects ont été recherchés pour avoir participé à des émeutes et pour avoir jeté des pierres et des bombes incendiaires qui ont menacé les civils israéliens et les soldats des FDI. Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tout le monde a été interrogé sur ses activités par les forces de sécurité.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr