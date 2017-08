114 personnes se sont converties au judaïsme au Nicaragua

Il y a quelques jours, la petite communauté juive au Nicaragua a plus que doublé lorsque 114 personnes se sont converties au judaïsme.

Le mois dernier, les membres de la communauté ont répondu aux questions devant un tribunal américain et religieux de trois rabbins formés par les Orthodoxes d’Israël et des États-Unis et ont été immergés dans un nouveau mikvéh à Managua, la capitale du pays d’Amérique centrale. Les convertis masculins ont subi des circoncisions ou des circoncisions symboliques si déjà circoncis.

Le 23 juillet, après les conversations menées à Managua à la maison d’un leader de la communauté, 22 couples se sont mariés selon la tradition juive dans une salle de Managua louée pour l’occasion. Kulanu , un groupe sans but lucratif basé à New York qui soutient les communautés du monde entier et cherchent à connaître le judaïsme, a facilité les conversions.

« Il y avait une grande inquiétude dans leurs visages et leur anxiété parce que c’était très important pour eux, et quand ils sortaient du mikveh, la lueur sur leurs visages était incroyable », a déclaré Beit din, le rabbin Mark Kunis, qui a été ordonné par la Yeshiva. Le séminaire théologique Rabbi Isaac Elchanan de l’Université et qui travaille à la synagogue Shaezh Shamayim à Atlanta. « C’est inspirant; L’excitation qu’il engendre est phénoménale. »

Au moins la moitié des candidats ont réclamé l’ascendance juive, et la plupart avaient étudié le judaïsme pendant au moins cinq ans, certains poursuivant le judaïsme presque toute leur vie, a déclaré Kunis. Tous les candidats, sauf une famille, ont été acceptés pour la conversion, et l’un des rabbins a servi de traducteur espagnol, car la plupart des candidats ne pouvaient pas communiquer en anglais, at-il déclaré.

« Je me sens à la maison », a dit Centeno, 21 ans,avant de devenir officiellement juif. « C’était pour moi comme un rêve. »

Centeno est l’un des convertis qui retracent leur ascendance à des Juifs sepharades forcés de se convertir au christianisme pendant l’Inquisition.

Centeno, qui s’est converti avec ses parents et sa sœur, a déclaré qu’il était conscient de l’ascendance juive de sa famille puisqu’il était un jeune enfant et a commencé à apprendre sur le judaïsme dés l’âge de 11 ans.

Les conversions apportent un afflux significatif de juifs au Nicaragua. Les Juifs vivent depuis le 18ème siècle, mais la communauté comptait seulement environ 50 en 2012 et était principalement composée de retraités américains, selon la Congrégation israélite nicaraguayenne. Cette année-là, Kulanu a contribué à faciliter les conversions de 14 personnes, dont la plupart revendiquaient une ascendance à des hommes juifs qui avaient épousé des femmes nicaraguayennes non juives. Mais le groupe récent est le plus important à ce jour.

Bien que les Nicaraguayens se soient convertis ensemble, ils suivent deux leaders différents, a déclaré Bonita Sussman, vice-présidente de Kulanu.

La majorité, y compris Centeno, s’inspire du hassidisme et suivent un chef local appelé Akiva Simja Fernandez, qui s’est converti au judaïsme en 2012 avec l’aide de Kulanu. Fernandez suit certaines coutumes juives qu’il a appris du mouvement Chabad-Lubavitch, qui n’a pas de présence à Managua mais s’adresse aux touristes israéliens dans la ville balnéaire de San Juan del Sur.

Fernandez et beaucoup de ses partisans – dont certains revendiquent l’ascendance juive – portent des kippahs en velours noir et des chapeaux noirs à larges bords, et chantent et dansent à la musique hassidique lors des célébrations.

Un deuxième groupe se compose de 38 membres d’une famille élargie de Moshe Omar Cohen-Henriquez, qui retrace son ascendance à des Juifs de Curaçao qui ont été forcés de se convertir au christianisme. Le groupe adhère aux douanes de Sephardi et a accès à un mikveh, ou une piscine rituelle, à côté de la maison d’Henriquez. Les hommes portent de grands kippahs crochetés.

Avant de décider de devenir juif, a déclaré Sussman, les convertis se sont identifiés avec le christianisme ou le messianisme, un mouvement qui infuse la croyance chrétienne avec certains éléments de la pratique rituelle juive.

Ce n’est pas la première conversion de masse facilitée par Kulanu. L’année dernière, le groupe a amené des rabbins à Madagascar pour convertir 121 personnes, construisant une communauté juive où aucun n’existait.

Sussman a noté comment les membres de la communauté nicaraguayenne se rapportent à leur judaïsme.

« Ces deux sont uniques en ce que l’un est un sephardique et descendants d’anousim et l’autre tend à la pratique kabbalistique hassidique », at-elle dit.

« Anousim » est un terme hébraïque pour les Juifs qui ont été forcés d’abandonner le Judaïsme contre leur volonté.

Bien que la communauté de Madagascar suit également les traditions hassidiques, le groupe du Nicaragua qui suit Simja est distinctif du fait qu’il suit les connaissances des Chabad, a ajouté Sussman. (Chabad n’a aucun lien officiel avec les convertis ou Kulanu).

Sussman voit les conversions dans le cadre d’un phénomène plus vaste.

« C’est une nouvelle tendance dans l’histoire juive », a-t-elle déclaré. «Au cours des 100 dernières années, nous avons vu l’Holocauste, la destruction de toutes les communautés juives dans les terres arabes et la reconstruction d’une patrie juive. Nous entrons maintenant dans une ère de reconstruction du peuple juif.

« En général, bien qu’il puisse y avoir des points chauds d’intérêt pour le judaïsme dans les pays occidentaux, l’intérêt majeur pour la religion est avant tout un passé. Aujourd’hui, cependant, l’intérêt est en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde. En tant que Juifs, nous devons faire partie de ce nouveau développement passionnant. »

Kulanu envisage d’envoyer des équipements aux Nicaraguayens pour effectuer un abattage rituel kosher.

« Le grand besoin est pour la viande kosher. Nous prévoyons de leur apporter des couteaux pour la Shechitah « , a déclaré Sussman. « Ils n’ont pas mangé de viande, certains d’entre eux depuis des années. Ils mangent des végétaux et des poissons. »

Les restrictions alimentaires ne semblaient pas être un problème pour Centeno, qui se préparait à cuisiner pour Shabbat, alors qu’il accueillerait 70 membres de la communauté.

« [La communauté sera dans ma maison, nous allons faire un Shabbat », at-il dit. « Aujourd’hui, je prépare toute la nourriture ».