11.600 nouvelles unités de logement seront construites à Nahariya

11600 nouvelles unités de logements seront construits par le ministère de la construction et du logement, suite à un nouvel accord « plafond » entre l’État et la municipalité de Nahariya. La ville côtière méditerranéenne du nord du pays compte actuellement une population de 55 000 habitants.

Selon cet accord, 9 800 nouveaux logements seront commercialisés à Naharia entre 2017 et 2019, ainsi que des espaces commerciaux situés sur des terres domaniales. Le ministère de la Construction et du Logement a ajouté qu’il est probable que la Commission locale d’urbanisme et de construction approuve 1 717 unités supplémentaires en vertu des règlements de planification et de construction.

Des sources officielles ont annoncé qu’en plus de ces nouvelles salles d’unités, des institutions publiques comprenant des synagogues, des écoles, des jardins d’enfants, des centres communautaires et des centres sportifs seront construits. Le montant total sera de 1 700 millions de shékels, dont environ 1,4 milliard de shékels dans les travaux de développement.

225 millions de shekels dans les institutions publiques et 110 millions dans la modernisation des bâtiments anciens. Le ministère des Transports disposera également d’un plan quinquennal pour la somme de 270 millions de shékels. Le ministre a déclaré: ‘L’accord avec la ville de Naharia est une autre étape d’une série de mesures dirigées par le ministère de la Construction et du Logement pour les zones périphériques.