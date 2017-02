102 Juifs indiens immigrent en Israël

Cent deux membres de la communauté Bnei Menashe de l’Inde arrivent en Israël cette semaine, marquant le dernier groupe des Juifs de cette tribu à faire leur aliya.

Les membres de la communauté Bnei Menashe prétendent descendre des Juifs bannis de l’ancien Israël vers l’Inde au 8ème siècle avant JC. Leur immigration est organisée par Shavei Israël, organisation à but non lucratif basée à Jérusalem qui se dit « la seule organisation juive d’aujourd’hui à atteindre activement les Juifs « perdus » dans un effort pour faciliter leur retour [en Israël]. »

En 2005, Shlomo Amar, alors Grand Rabbin séfarade d’Israël, a officiellement reconnu les Bnei Menashe comme une tribu perdue, et environ 1.700 membres des Bnei Menashe ont émigré en Israël avant que le gouvernement israélien ne cesse de leur donner des visas.

Le gouvernement a plus tard infirmé cette politique, permettant la reprise de l’immigration . Les derniers immigrés des Bnei Menashe proviennent de l’État indien du nord du Mizoram, et seront les premiers membres de leur communauté à faire leur aliya depuis Janvier 2014.

« Au cours de l’année à venir, avec l’aide de Dieu, nous allons apporter un total de plus de 700 immigrés Bnei Menashe en Israël, le pont aérien le plus important jamais réalisé en une seule année, » selon Michael Freund, fondateur et président de Shavei Israël.

« Après 27 siècles d’exil, cette tribu perdue d’Israël est vraiment rentrée à la maison. Mais nous ne nous reposerons pas jusqu’à ce que tout le reste des Bnei Menashe encore en Inde soit en mesure de faire leur aliya « , at-il ajouté.

Trente des immigrés Bnei Menashe sont arrivés le 14 février et le reste arrive le 16 février. Les nouveaux immigrants vont vivre dans la ville israélienne du nord de Nazareth Illit, qui « a déjà une communauté de Bnei Menashe florissante», selon Shavei Israël.

Aujourd’hui, environ 6500 Bnei Hamenashe dans les Etats de Manipur et Mizoram en Inde du Nord vivent des vies juives. Ceux qui immigrent en Israël subissent une conversion orthodoxe dans le cadre de laquelle ils doivent se remarier selon la loi juive ( photo en tête de l’article).