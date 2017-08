1000 Juifs français ont défilé aujourd’hui à Hévron ! 

1000 Juifs d’origine française sont arrivés aujourd’hui (mercredi) à Hébron, dont certains ont déjà prévu d’immigrer en Israël.

Ils ont organisé un défilé de drapeaux, de la Yechiva Shavei Hevron vers le Beit Makpéla, qui est aussi le Caveau des Patriarches.

La tournée a été accompagnée par le président de la coalition, David Bitan, le vice-président de l’Organisation sioniste mondiale et le Président du Likoud mondial, Jacob Haguel, le président de l’Organisation d’Israël Forever, Jack Cooper et le directeur de l’organisation World Betar, Néria Meir.

C’est au pied de la grotte des Patriarches que David Bitan a rappellé la décision de l’UNESCO « Cette décision méprisable de l’UNESCO, qui a complètement ignoré la présence du peuple juif dans la ville où nos ancêtres sont enterrés et ces faits saillants renforcent la nécessité et l’importance d’être ici ».

Ajoutant : « Il est plus symbolique ici de rappeler à certains d’entre vous qui ne l’ont pas encore décidé de faire l’Alya en Israël et rentrer chez vous, à la maison avec des vrais Juifs. Il est vrai que nous ne pouvons pas garantir la sécurité absolue, mais ici, à la maison, la situation est plus sûr pour les Juifs du monde entier car ici c’est chez vous ! ».

Le Président du Likoud mondial a ajouté: « Je suis fier de ces Juifs précieux qui sont venus visiter nos ancêtres. «

Le PDG de World Betar s’est aussi exprimé » Hébron n’est pas la racine du conflit. Hébron est la véritable racine du droit des Juifs à leur terre. De 1929 à nos jours, Betar reste fidèlement dans le Derech Avot à Hébron. De là, nous tirons notre force de se battre sur le terrain, auquel notre participation sera entière »

‘.