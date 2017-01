100 réfugiés fuyant les terroristes de Boko Haram tués par erreur : « l’armée les a confondu avec Boka Haram »

Des dizaines de réfugiés ont été tuées mardi par les frappes d’une avion de l’armée de l’air nigériane au nord-est du Nigeria, selon l’organisation humanitaire MSF .

Un officier supérieur nigérian a confirmé sous couvert d’anonymat :

« Il y a eu un malheur aujourd’hui à Rann, un avion de chasse a frappé la mauvaise cible … »

Le Major General Lucky Irabor a dit » Nous avons reçu des informations faisant état de regroupements de terroristes de Boko Haram quelque part dans la région de Kala-Balge … Nous avons obtenu les coordonnées et j’ai ordonné à l’aviation d’intervenir pour résoudre le problème. La frappe a été menée, mais malheureusement il s’est avéré que des habitants ont été touchés »

Des employés locaux de MSF et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et deux soldats ont également été blessés. MSF et le CICR prennent en charge les distributions alimentaires dans les camps de déplacés de Rann. Ces déplacés se sont réfugiés dans ces camps après avoir fui les violences perpétrées par le groupe jihadiste Boko Haram.

