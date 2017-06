😃 Gal Gadot et Wonder Woman, les candidates potentielles pour gagner l’Oscar !

Est-il possible que le conflit israélo-palestinien empêche Gal Gadot, qui joue le rôle de Wonder Woman de devenir l’étoile qui brise le box-office des films d’Hollywood, et sera t’elle également nominé pour l’Oscar de la meilleure actrice?

Selon les analystes, il semble que oui. La cérémonie des Oscars aura lieu en Mars 2018, mais il sera bientôt connu quels seront les candidats potentiels. La presse d’Hollywood, qui emploie plus de quelques « visionnaires », dans le concours de l’Oscar vont bientôt publier les candidats potentiels.

Quelques films de bandes dessinées gagnent parfois leurs candidats, et gagnent généralement seulement les catégories techniques telles que l’animation. Dans le cas de « Wonder Woman », deux experts parlent déjà de la possibilité de gagner l’Oscar pour Gal Gadot. Dans le site de critique de cinéma Rotten Tomatoes, le film a une approbation positif de 93%.

Le film « Wonder Woman » est sur le point de briser la malédiction des super – héros à Hollywood, un territoire où Charlize Theron ( « Aeon Flux »), Halle Berry ( « Catwoman ») ou Jennifer Garner ( « Elektra ») n’ont pas fait grand bruit mais qui avec Gal Gadot pourrait changer en victoire.

Le film a rapporté 11 millions de dollars et il semble que cela pourrait dépasser 100 millions de dollars dans les prochains jours, bien au- dessus des prévisions conservatrices du studio Warner Bros, qui prédit un chiffre d’affaires entre 65 et 75 millions pour le film.

Si ces chiffres sont confirmés, ils représenteraient la plus grande ouverture jamais pour un film réalisé par une femme, depuis Patty Jenkins dans ce cas.

« Wonder Woman », raconte l’origine du super – héros depuis qu’elle a été connue simplement comme Diana, la princesse des Amazones, sur l’île idyllique de Themyscira.

Elle découvre la guerre qui prend lieu dans le monde et décide de quitter sa maison pour se battre aux côtés des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale.

