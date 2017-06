😃 Le clown israélien Yuval Hameboulbal qui « embrouille » les Palestiniens

De nombreux Palestiniens sont outrés ces derniers jours en raison de rapports concernant une nouvelle localité israélienne en cours de construction près de la ville arabe de Der Istiya dans la région de Samarie (nom biblique du Nord de la Judée Samarie)mais était en fait un ensemble de film.

Nazmi Salman, un activiste connu de Der Istiya, était l’auteur des fausses nouvelles, selon les médias israéliens. Salman a dit qu’un groupe « de colons de la colonie voisine de Nofim ont érigée à la hâte une colonie illégale près de la terre de Khirbet Shihada ».

Salman a dénoncé la présence croissante d’Israël dans la région, qui construit treize tentes, et plusieurs maisons pré-fabriquées en bois et même installé une ligne d’alimentation pour alimenter le site.

« Les « colons » ont commencé à travailler sur une route qui relie Nofim avec la nouvelle « colonie illégale « , a déclaré Salman.

Ajoutant que « Les tentatives faites par les agriculteurs de Deir Istiya d’aborder le site ont été abordés par des gardes armés. »

Le rapport de Salman s’est répandu comme une traînée de poudre dans plusieurs sites d’informations de l’Autorité palestinienne, y compris l’agence de nouvelles officielle palestinienne WAFA.

Mais il est apparu que le « règlement » était l’ensemble d’un film avec un clown considéré comme une star pour les enfants et connu sous le nom Yuval « Hameboulbal » (Yuval confus) dont la première est prévue pour l’été 2018.

Le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, qui tente d’attirer des productions de films israéliens dans la région, a déclaré: « Notre objectif est d’amener au cœur de la Samarie le consensus israélien. Une partie de cette tâche est d’amener le cinéma israélien en Samarie. Je pense qu’après ce film, plus de films seront tournés ici. Il y a beaucoup d’ouverture ici, avec une variété de superbes vues et une population et des espaces confortables et des gens prêt à aider et à participer. Je pense que nous pouvons faire de la Samarie, la capitale culturelle d’Israël ».

