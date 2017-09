🔴 Toulouse | Attaque sur plusieurs passants et policiers sous les cris de «Allah Akbar».

Un homme a attaqué plusieurs passants dans la ville de Toulouse avec un couteau puis sur les policiers venus l’interpeller, en criant l’expression de nombreux « déséquilibrés » de France : « Allah Akbar ».

L’attaque s’est déroulée au niveau de l’ avenue Frederic-Estebe dans le quartier des Minimes, au nord du centre-ville toulousain et selon nos premiers éléments, sept personnes sont blessées.

La police est venu au secours des civils apres que plusieurs passants ont alerté une patrouille de la Compagnie de Sécurisation et d’Intervention (CSI), qui s’est alors dirigée vers le lieu l’attaque.

Parmi les blessés, il y a 3 policiers et 4 passants. Il a fallu l’intervention de plusieurs policiers pour stopper l’homme criant « Allah Akbar » qui a donné de nombreux coups de poing et de pied aux fonctionnaires et quatre passants ont également été blessés par le suspect, deux ont été conduits à l’hôpital.

Le suspect interpellé est connu des services de police.

