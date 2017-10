🔴 Des tirs lors d’un concert à Las Vegas : Plusieurs blessés à déplorer

Des coups de feu ont été tirés à proximité de l’hôtel et casino Mandalay Bay, à Las Vegas (États-Unis), alors qu’un concert de country était en cours, sur la célèbre avenue du Strip. Plusieurs victimes ont été conduites à l’hôpital pour des blessures par balle annoncent les autorités.

Plusieurs centaines de personnes assistaient à un concert de country tout prêt de l’hôtel Mandalay Bay lorsque des coups de feu provenant d’une arme automatique ont été tirés. La police confirme intervenir sur un « active shooter » (tireur actif) signalé par des témoins, sur l’avenue du Strip, où se trouve la majorité des plus grands hôtels et casinos de la ville.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

— David Sakach (@davidsakach) 2 octobre 2017