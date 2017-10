🔴 Terrorisme en France | Les terroristes se cachent parmi les policiers : Une trentaine suspectés de « radicalisation »

L’affaire est grave et sérieuse, il semble aujourd’hui que la France fait face à une nouvelle menace encore plus grave. Les futurs terroristes pourraient être des policiers comme la dernier cas d’un policier en service dans le Val-de-Marne, au Kremlin-Bicètre, âgé de 42 ans et interpellé alors qu’il était en service.

Aujourd’hui, ce policier n’est pas un cas isolé, et une trentaine de policiers seraient suivis pour « radicalisation » selon Le Canard Enchaîné.

C’est l’Inspection Générale des Services (IGPN) qui est chargée de suivre l’ensemble de ces policiers ayant un contact avec des réseaux salafistes dont l’un d’eux a démissionné après que son beau-frère ait commis « un attentat à Paris » mais aussi le cas d’une policière s’apprêtant à se marier à un individu fiché S, un islamiste radicalisé.