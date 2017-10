🔴 Situation de sécurité explosive | «La prochaine guerre sera dans le nord et le sud», selon le ministre de la Défense

Le ministre de la défense Avigdor Lieberman a été accueilli sous la souca aujourd’hui (mardi) à Tel-Aviv où il a rencontré les soldats du système de défense aérienne, les soldats des chars blindés et les soldats d’artillerie. De plus, le ministre de la Défense a accueilli des soldats volontaires et handicapés.

Lors de son discours, le ministre a évoqué la situation de sécurité explosive dans le pays : « Tous nos efforts est d’empêcher la prochaine guerre »

» Dans la prochaine guerre dans le nord, il n’y aura pas seulement le secteur libanais, mais la Syrie et le Liban ensemble’.

« L’armée libanaise a perdu son indépendance et elle est devenue partie intégrante du Hezbollah, la guerre sera au nord et au sud, sur deux fronts, a averti Liberman

Au cours de l’événement, le ministre a dit: » Pour réussir , nous devons tous être unis. Pour réussir et gagner, l’unité est la chose la plus importante. Et le fait que vous soyez réunis ici ne peut que souligner votre importance dans la prochaine guerre. Le ministre a ajouté que tout repose sur le fait que nous devons nous préparer à une manœuvre sérieuse …Les chars et l’artillerie sont censés fournir le même feu puissant. Tout comme la défense aérienne est censée empêcher une grande partie des dommages à l’Etat d’Israël.

Préparons-nous à tout scénario possible :

« Nous devons nous préparer à tous les scénarios possibles, et la nouvelle réalité nous place devant de nouveaux défis: si nous avons parlé du Liban, aujourd’hui, sachez que la Syrie et le Liban ainsi que, le Hezbollah, avec le régime Assad et tous les partisans du régime Assad feront que le Hezbollah ne sera pas seul, c’est la réalité. L’armée libanaise est devenue partie intégrante du Hezbollah sous son commandement. L’armée libanaise a perdu son indépendance. »

« Même si la prochaine guerre arrive et peu importe où elle commencera mais elle sera présente du Nord au sud, et deviendra immédiatement une guerre sur deux fronts. …Voilà pourquoi nous, nous préparons au sein de l’armée.

« Le concept de base est mon « désire pour la paix mais il faut aussi se préparer à la guerre ». Celui qui veut la paix doit se préparer à la guerre, et j’espère que nos ennemis de l’autre côté vont bien réfléchir si ils veulent attaquer l’Etat d’Israel, afin de ne pas avoir à démontrer la puissance et les capacités de l’armée israélienne » a déclaré Liberman.

Lors de l’événement, le ministre de la Défense a accordé un certificat d’appréciation à Simon Harold âgé de 97 ans Simon, qui est venu d’Afrique du sud en Israël en tant que bénévole dans la guerre d’indépendance, et a servi comme un navigateur-bombardier dans la force aérienne.