🔴 Paris (XXe) : Agression, cambriolage et menace de viol dans la maison d’une famille juive dans le quartier Buzenval

C’est dans un appartement d’une famille juive qu’une baby sitter a fais les frais d’une attaque qui pourrait se révéler antisémite mais dont la motivation n’a pas encore confirmée par les services de police.

Un homme qui a prit soin de cacher son visage est entré de force dans cet appartement ou la Mézouza était apparente et a agressé avec violence la jeune femme de 27 ans, qui gardait les deux jeunes enfants .

Après avoir été battue, elle a été attachée au pied du lit selon son témoignage et l’homme a cambriolé les différentes pièces. Pendant plus de 20 minutes de terreur, l’homme armé n’a pas fait cas des deux bébés de 7 et 18 mois, et a même pointé son revolver sur sa tempe et l’a menacée de la tuer et de la violer. «Les bébés criaient. Il les a mis en joue !», s’indigne une source proche du dossier. «Un truc de fou».

Selon le Parisien, » Cette agression date de mardi, en plein après-midi, rue de la Réunion (XXe), dans le quartier Buzenval, à Paris. Ce mercredi, les parents sont allés déposer plainte au 36, quai des Orfèvres. Jeudi, les bébés, qui ont été également frappés, seront reçus à l’UMJ (Unité médico-judiciaire) afin que les médecins établissent leur traumatisme et leur préjudice physique pour les suites judiciaires.

Le braqueur avait visiblement repéré ses proies. «Il savait que la nounou promenait tous les jours à 15 heures les bébés dans une double poussette au parc. Il les a suivis et les a attendus».

Tous les bijoux et des montres de luxe, Rolex, Audemars Piguet ont été volés ainsi que 40 000 euros en liquide et le préjudice s’élève à 120 000 euros. »

