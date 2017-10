🔴 Panique à Kiryat Gat : Les clowns reviennent …

Des garçons de quatorze ans ont été arrêtés pour avoir porté des masques de clowns et causant de la panique à Kiryat Gat. La police israélienne est sans arrêt appelée ces derniers jours suite à une augmentation de suspects portant des masques et causant de la panique dans les lieux publics et chez les jeunes.

La nuit dernière, un jeune homme déguisé en clown dans une école de Netivot a effrayé des jeunes filles et la police est venu sur les lieux. A Kiryat Gat, les forces de police qui ont été convoquées sur scène ont réussi à localiser deux mineurs, d’environ 14 ans. Les deux ont été détenus pour interrogatoire par le service de la jeunesse de la police.

Le seul détail, que les jeunes israéliens ont oublié, est que ce genre de blague ne se fait pas dans un pays touché par le terrorisme et dont la plupart portent des armes. Ce genre de situation pourrait se terminer tragiquement.