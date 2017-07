🔴 Attentat Petah Tikva | Un palestinien poignarde un arabe israélien, le blessant grièvement

MISE A JOUR | La victime grièvement blessé est un arabe israélien

Un Arabe israélien a été grièvement blessé ce lundi 24.7, il a été poignardé à plusieurs reprises dans la partie supérieure de son corps a été transporté à l’hôpital, Beilinson. L’auteur, un Palestinien de Qalqilya

Un résident palestinien de Qalqiliya a poignardé vers midi un homme de 35 ans à Petah Tikva, le blessant au torse. La police a déclaré que l’auteur a été arrêté et que les circonstances sont examinées. Le patient a été évacué à l’hôpital Beilinson dans la ville . Le Shin Bet vérifie si l’attaque est liée au terrorisme.

La police a dit que l’incident a eu lieu dans l’après-midi près d’un magasin de vente de shawarma au coin des rues Wolf Orlov et Bar Kochba. Les médecins et le personnel paramédical ont fourni les soins médicaux et l’ont emmené hôpital Beilinson, avec des lacérations au haut du corps, dans un état stable et pleinement conscient malgré la gravité de ses blessures.

Joseph Frankel et Tom Dagan du MDA ont déclaré: « Dans l’épicerie, nous avons vu un homme d’environ 40 ans pleinement conscient assis sur une chaise avec des blessures par arme blanche sanglante au haut du corps. Nous lui avons donné les premiers soins pour lui sauver la vie, y compris le contrôle des saignements et l’ambulance l’a envoyé en soins intensifs et évacué à l’hôpital où son état est défini comme modéré à sévère et instable ».