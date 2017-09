🔴 Menace d’une attaque chimique en France ? Apres Ville-Juif, découverte d’importantes quantités de produits chimiques à Thiais

Cet artisan à Ville Juif a sans le vouloir éviter des attaques de grandes envergures en France et dans la région parisienne, en prévenant la police de présence d’explosif dans un appartement.

L’enquête et l’arrestation de trois personnes a permis de découvrir un second laboratoire d’explosifs de type TATP, dont un garde-meubles à Thiais où d’importantes quantités de produits chimiques ont été découverts.

Cette perquisition a été menée ce jeudi matin à Thiais (Val-de-Marne) où les policiers ont découvert des bonbonnes de gaz, une dizaine de litres d’acétone, des lots de piles, plusieurs bouteilles d’acide sulfurique et d’eaux oxygénées et pas loin d’une centaine de litre de liquide déboucheur et des produits servant à la conception d’explosifs TATP.

Un des box appartiendrait à l’un des suspects interpellés ce mercredi.

Le troisième suspect interpellé tôt ce jeudi matin est « radicalisé » et suivi par la DGSI indique le Ministère de l’intérieur. Gérard Collomb a également précisé : « on a pu voir qu’il y avait des appels téléphoniques qui avaient été échangés » avec la Syrie, ne laissant donc que peu de doute sur les intentions des suspects interpellés. La section anti-terroriste du parquet de Paris est en charge de l’enquête.

