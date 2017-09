🔴 Marseille (Saint-Loup /10ème )| Un couple ligoté et battu devant leur petits enfants, l’homme blessé par balle au cou.

Cette attaque ressemble étrangement à l’attaque contre cette famille juive (Roger et Mireille Pinto et leur fils ) à Seine Saint Denis, qui a été frappée et volée par des hommes d’origine africaine. Cette fois-ci, c’est à Marseille, dans le 10 eme arrondissent où vit une grande communauté juive religieuse qu’un nouvel acte d’une rare violence s’est déroulé.

Nous ne connaissons pas encore l’identité de cette famille, et nous ne savons pas si elle est juive, mais malgré la gravité de cette nouvelle attaque, la communauté Juive craint qu’une fois de plus les « juifs riches » ont été visés, mais seul une enquête et l’identité des victimes pourra nous dire si c’est le cas.

Rappel, des faits :

Dans la nuit de samedi à dimanche vers 23 heures, dans le quartier de Saint-Loup (10ème arrondissement) à Marseille, quatre malfaiteurs se sont introduits au domicile d’un couple et l’homme âgé de 67 ans, gérant de station de lavage, et sa femme ont été ligotés et frappés par leurs agresseurs. Le mari a également été blessé par balle au niveau de son cou, nous apprend La Provence, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

La très violente agression a été commise alors que les petits enfants du couple étaient présents au domicile. Les quatre malfaiteurs ont pris la fuite avant l’arrivée de la police. La police judiciaire de Marseille a été chargée de mener l’enquête.

Tout notre soutien à cette famille, qu’elle soit juive ou pas, mais nous espérons une suite à ce nouveau cas de rare violence.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI