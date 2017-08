🔴 L’attaque terroriste à Barcelone s’est déroulée à proximité d’une restaurant casher !

MISE A JOUR 20:18:17 | Sur cette même avenue se trouve deux magasins casher avec un public juif et israélien qui vient en masse tous les jours. Comme le restaurant Maccabi, et l’autre est non loin Maoz Falafel.

Barcelone est devenue une destination touristique très populaire parmi les Israéliens avec un certain nombre de vols vers le pays chaque jour.

MISE A JOUR 20:17:35 | Selon les médias espagnoles, il y a au moins treize personnes tuées et 20 blessées lors d’une attaque prés du restaurant casher Maccabi à Barcelone sur le boulevard Las Ramblas très populaire dans la ville.

Les données préliminaires indiquent que le véhicule, une camionnette de couleur blanche sur le trottoir, a foncé sur les gens pendant 600 mètres. Le conducteur a fui les lieux à pied. Il a également été rapporté que deux terroristes se sont retranchés dans un bar de la ville, immédiatement après son saccage et peuvent détenir des otages.

MISE A JOUR 19:56:30 | Selon les médias locaux, les terroristes se sont retranchés avec des otages dans un restaurant dans la ville après que le véhicule commercial a frappé un certain nombre de piétons sur la grande avenue de la Rambla, un rue où se trouve de nombreux touristes à Barcelone. La police a confirmé que l’incident était un acte terroriste. Les équipes de secours sont présents dans les stations de métro et toutes les rues de la région ont été fermées.

MISE AJOUR 19:33:29 | Le rabbin d’Europe Meir Bar Chen a dit il y a quelques instants que les communautés juives de cette région ont recu des consignes de sécurité , immédiatement après l’attaque et les institutions communautaires ont été fermées sur toute la rue .

Rabbi Bar Chen a dit que probablement , l’ attaque a été dirigée contre les Juifs mais rien ne le confirme et que le commandant en chef de la police a dit à l’organisation ZAKA qu’il ne sait pas encore si il y a des victimes juives.

« Le terrorisme est le terrorisme contre toute personne . Nos cœurs sont avec les victimes et nous leur souhaitons un prompt rétablissement et rapide. »

Le Rabbin a ajouté que la communauté juive fait confiance aux services de sécurité espagnols qui font tout pour sécuriser les institutions communautaires.

MISE A JOUR 19:29:27 | Nous apprenons que l’attaque s’est déroulé non lin du restaurant casher nommé Barcelona’s Kosher restaurant Maccabi, mais nous attendons une confirmation, il y aurait plusieurs morts et blessés.

MISE A JOUR 19:30:51 | Une nouvelle version des faits a été diffusé sur les medias locaux , en effet deux hommes armés s ont fait irruption dans un restaurant de la ville (nous ne savons pas si c’est le restaurant casher) et ont ouvert le feu sur le public.

Il existe également des rapports sur les affrontements dans le centre-ville. D’autres informations parlent d’ hommes armés qui détiennent des otages dans un restaurant turc. Les forces de sécurité espagnoles ont déclaré l’incident comme une attaque terroriste.

Nous attendons des confirmations. Merci pour votre patience.

Une camionnette a foncé dans la foule, sur la célèbre avenue de La Rambla, très fréquentée par les touristes. L’information a été confirmée par les autorités qui demande d’éviter la Place de Catalunya. La police catalane confirme qu’il s’agit d’une attaque terroriste, indique l’AFP.

Plusieurs personnes ont été blessées. Selon les medias locaux, on dénombre pour le moment, cinq personnes touchées mais depuis peu selon les médias espagnols et Reuters, le bilan fait déjà état de deux morts.

Selon la police, le conducteur du van est parti à pied et est activement recherché par les services de sécurité. Un avis de recherche a été transmis aux médias. Il s’agit d’un homme portant une chemise blanche à rayures bleus et mesurant environ 1.70m.

Selon El Mundo, les faits se sont produits dans la zone près de la FNAC, et a provoqué une bousculade de gens dans les rues environnantes. Plusieurs ambulances et les voitures des Mossos d’Esquadra se sont déplacés sur le site.

Il y a maintenant au moins cinq personnes blessées , qui aurait eu lieu au début des Ramblas, à la hauteur de la source de Canaletas, selon des témoins oculaires. Le gouvernement a conseillé aux citoyens d’éviter d’aller dans la zone de la Plaça Catalunya.

Il a également appelé à la fermeture des stations de métro, Renfe et Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) sur la Plaza Catalunya, dans le centre de la capitale catalane, où ils se sont déplacés plusieurs ambulances du système médical d’urgence (SEM ).

Les magasins dans la région ont des volets fermés et des portes avec des clients à l’intérieur. Les Mossos ont évacué le centre de Barcelone, la Plaza Catalunya et la Rambla, et une partie du Paseo de Gracia.