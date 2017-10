🔴 L’armée syrienne: ‘Il y aura de graves conséquences contre Israel suite à l’attaque israélienne’

L’armée syrienne a publié une déclaration disant qu’il y aurait ‘de graves conséquences pour l’attaque israélienne’.

Ce matin Tsahal a détruit une batterie de missiles de l’armée syrienne apres que celle-ci a tiré des missiles contre des avions de Tsahal au dessus du Liban voisin.

Cette attaque est un message clair d’Israël à Assad, selon laquelle la Syrie ne pourra déterminer les « règles du jeu » avec ou sans la présence de la Russie.

Toutes les attaques de l’armée de l’air de Tsahal en Syrie ont un but. Nous ne savons toujours pas pourquoi, mais il pourrait y avoir un certain nombre de raisons qui ont provoqué Israël à attaquer à nouveau, même après l’attaque de ce matin.

Le transport des armes et des missiles de différents pays comme l’Iran vers la Syrie par voie aérienne, ou les convois au Liban pour les remettre au Hezbollah. Tout cela sont déjà des lignes rouges, sur ce qu’Israël n’est pas prêt à accepter.

Les avions de la force aérienne d’Israël dans le passé, n’ont pas été touchés et détruits par les missiles syriens, et aujourd’hui c’est la seconde fois que la Syrie tire sur Tsahal, raison pour laquelle Israel a tiré des missiles antiaériens et détruit la batterie.