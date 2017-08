🔴 La police de Catalogne:  Quatre terroristes présumés tués par la police à Cambrils

MISE A JOUR 03:09:15 | Quatre terroristes présumés tués par la police à Cambrils

TVE dit que les morts sont,les quatre terroristes présumés abattus par la police.

La police catalane a écrit sur Twitter qu’ils sont soupçonnés être les auteurs d’une « attaque terroriste » à Cambrils.

La police catalane a mis en garde ce soir (vendredi) une autre attaque possible dans la ville de au sud de Barcelone à Cambrils. Selon les rapports, des coups de feu ont été entendus sur place. La police a déclaré plus tôt qu’elle prend en charge les incidents de sécurité dans la ville, mais n’a pas dit si il y a un lien avec attaque qui a eu lieu hier soir à Barcelone.

Police operation in #Cambrils for possible terrorist attack. If you are now in #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe

— Mossos (@mossos) 17 août 2017