🔴 Le jeune homme décédé au Parc Yamit 2000 à Holon est un soldat

Un jeune homme est décédé au parc Yamit 2000 à Holon suite à une douleur thoracique. Il a été évacué à l’hôpital Wolfson en réanimation où il a été déclaré mort.

Pour une raison encore inconnue, le jeune homme est décédé dans ce parc aquatique malgré les nombreux efforts de réanimation.

Le jeune israélien est un soldat de l’air de 21 ans . La police militaire a ouvert une enquête.

Ce soldat a fait son service à la base aérienne de Ramon, une enquête initiale a révélé que le soldat s’est plaint de douleurs dans sa poitrine et a été envoyé dans une clinique locale , où il s’est effondré.

Les secours d’urgence de Holon ont utilisé des décharges électriques et l’ont dirigé vers l’hôpital tout en continuant le RCR . Mais il était dans un état critique, où les médecins ont dû confirmer sa mort. « Quand je suis arrivé sur les lieux pour aider à la réanimation , le jeune homme était sans pouls et ne respirait pas . Il était dans un état critique , même après des décharges électriques et un CPR, il a été transporté à l’hôpital où les médecins ont dû confirmer sa mort. ».

