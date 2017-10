🔴 Le Hamas a accepté de ne pas tirer de roquette contre Israël et ne pas planifier des attaques en Israel

Le Hamas a accepté de ne pas mener d’attaques terroristes contre Israël ou de lancer des roquettes depuis Gaza vers le territoire israélien, dans le cadre de l’accord de réconciliation palestinien signé la semaine dernière au Caire.

L’accord exige que le Hamas s’abstienne de toute activité susceptible de fomenter une confrontation avec Israël, a rapporté Haaretz, citant le journal de langue arabe basé à Londres, Asharq Alawsat.

Toujours dans le cadre de l’accord, l’Autorité palestinienne ne peut pas prendre de nouvelles mesures concernant Israël.

Le Hamas a déclaré dimanche qu’il avait remis le contrôle de la bande de Gaza à l’Autorité palestinienne, selon Haaretz, citant le dirigeant adjoint du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, dans une interview accordée à la chaîne Al-Aqsa, affiliée au Hamas. Le transfert complet des responsabilités aux agents gouvernementaux, le contrôle des passages frontaliers et d’autres questions prendront plus de temps et nécessiteront toutefois la coopération des deux parties.

Le 21 novembre, des représentants de toutes les factions palestiniennes se rencontreront au Caire pour discuter de la formation d’un nouveau gouvernement, des élections présidentielles et du parlement, et des réformes de la structure politique, selon Hayya.

La levée des sanctions économiques contre le Hamas par l’Autorité palestinienne est également subordonnée à des changements sur le terrain, a rapporté Haaretz, citant une source palestinienne non nommée. Parmi les sanctions figurait la décision du Palestinien de ne pas payer Israël pour l’électricité fournie à Gaza, entraînant une sérieuse réduction du nombre d’heures par jour d’électricité disponible.

Dans une déclaration publiée par le cabinet du Premier ministre, le gouvernement a appelé les Palestiniens à reconnaître Israël et à désarmer le Hamas. Il a également appelé à la libération immédiate des civils israéliens Avra ​​Mengistu et Hisham a-Said, détenus par le Hamas, ainsi que les restes des soldats israéliens tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin.