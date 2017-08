🔴 Gare de Nîmes : un suspect a été arrêté apres l’évacuation de la gare

MISE A JOUR 23:47:46 | Selon le Préfet du Gard » Fin de la levée de doute : retour à la normale imminent à la gare de Nîmes »

Fin de la levée de doute : retour à la normale imminent à la gare de Nîmes — Préfet du Gard (@Prefet30) 19 août 2017

MISE A JOUR 23:41:16 | un individu correspondant au signalement a été arrêté

MISE A JOUR 23:38:05 |Évitez le secteur de la gare pour permettre aux forces de l’ordre d’effectuer les vérifications nécessaires

MISE A JOUR 23:30:24 | La préfecture du Gard se veut rassurante sur Twitter, et parle d’une « opération de vérification par rapport à un signalement suspect et d’absence de coups de feu »

MISE A JOUR 23:26:05 | ‏ : Aucun coup de feu à # Nimes, la gare a été évacuée et un train immobilisé après le signalement d’un individu suspect

Le quartier de la gare bouclé mais calme, la station évacuée #Nîmes pic.twitter.com/OmRV2NjoQE — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) 19 août 2017

MISE A JOUR 23:14:38 | Selon France Info, aucune fusillade à la gare de #Nîmes . Mais prudence. Info @Midilibre : un homme, possiblement armé, arrêté.

MISE A JOUR 23:13:33 | Les journalistes du Midi Libre à Nîmes ne confirment pas les coups de feu évoqués par la presse espagnole. Tout comme certains témoins dans l’un des TGV bloqué.

Des coups de feu ont été signalés à la gare de Nimes, il y a peu de temps. Un témoin aurait alerté la police en gare après avoir aperçu un ou plusieurs individus armés :

» C’est un témoin qui a alerté la police en tombant nez à nez avec des hommes armés. La gare est bouclée, le hall a été évacué, et la police recommande d’éviter le secteur« , selon le Midi Libre.

Un ou deux individus seraient recherchés. La police demande aux passants de garder les mains en l’air.

Une opération de police est en cours. La gare de Nîmes a été évacuée en urgence et bouclée. Les autorités recommandent d’éviter le secteur de la gare jusqu’à nouvel ordre.

Selon le quotidien AS, un homme armé a été arrêté par la police, et deux autres individus seraient cernés par les forces de l’ordre et le journal sportif Marca (entre autres) indique qu’il y a eu un échange de coups de feu en gare de Nîmes, où se trouvent des hommes armés.

Plus d’informations à venir. Les mises à jour sont en tête d’article, n’hésitez pas à actualiser la page avec la touche F5

L’information nous arrive en live, sans avoir le moyen de confirmer. Nous faisons de notre mieux pour vous donner les informations les plus fiables le plus rapidement possible, mais une erreur peut se glisser, ou une information peut être ensuite contredite, et nous nous en excusons à l’avance.