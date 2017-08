🔴 FRANCE | Mort d’une jeune ado apres qu’une voiture s’écrase dans une pizzeria :  « Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de blessés »

MISE A JOUR (heure locale israélienne) – LCI :

01:18:05 | Un conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants

L’individu est âgé de 31 ans (né en 1985) et résident de La Ferté-sous-Jouarre. Il présente un profil psychologique instable. « Nous avons des éléments qui laissent penser qu’il était sous l’emprise de produit, mais a priori pas d’alcool », a spécifié le procureur adjoint.

01:16:36 | Le ministère de l’Intérieur a expliqué sur France Info que les forces de l’ordre n’avaient rien trouvé « de dangereux » dans la BMW. Le conducteur s’est laissé interpellé sans opposer de résistance.

01:15:31 | Le mobile terroriste définitivement écarté

Le procureur adjoint de Meaux, Eric de Valroger, a tenu une conférence de presse. Il a indiqué que la piste terroriste était définitivement écartée. La BMW a foncé délibérément dans la pizzeria vers 20h-20h20. Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide volontaire avec arme, tentative d’homicide volontaire avec arme et conduite sous l’emprise de stupéfiant. Il a confirmé qu’aucune arme ni dispositif n’avaient été découverts.

00:54:59 | L’homme a déclaré avoir une kalachnikov dans sa voiture au moment de son interpellation, selon le journal Le Monde.

00:33:14 | Aucune trace de freinage du véhicule n’aurait été constatée. Selon un témoin, une voiture aurait empêché la BMW de reculer après avoir percuté les tables en terrasse jusqu’à l’arrivée des autorités.

00:32:52 | Le conducteur de la BMW grise serait un homme né en 1985, inconnu des services de police. Il aurait voulu mettre fin à ses jours après avoir raté sa première tentative la semaine passée. La section de recherche de Paris est sur place pour l’interroger. L’individu a été placé en garde à vue.

00:18:05 | « Le terme d’incident est le plus approprié », selon Gérard Branly, sous-préfet de Seine-et-Marne.

00:16:06 | Un enfant de 4 ans, le frère de la première victime, fait partie des blessés graves.

23:56:47 | « Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de blessés », selon un témoin.

23:56:21 | La jeune fille tuée serait âgée de 12 ans, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur sur LCI. Huit personnes ont été blessées, quatre sont en urgence absolue dont un enfant.

23:30:17 | Le bilan actuel fait état d’un mort, une jeune fille de 13 ans (et non 8 ans comme annoncé préalablement par les autorités), et de sept blessés, dont cinq en urgence absolue.

23:27:20 | Selon les premiers éléments de l’enquête, les propos de l’homme « permettent d’écarter la piste terroriste ».

23:27:49 | L’auteur de l’incident, un homme de 39 ans, a été interpellé. Il aurait tenu des propos confus aux gendarmes, expliquant avoir voulu se suicider et ayant des armes dans son véhicules, selon RTL. Il n’était pas connu des services de gendarmerie.

23:21:31 |Le parquet de Meaux évoque un « acte délibéré », mais qui n’a « a priori rien à voir avec un acte terroriste ».

C’est dans la région Seine et Marne qu’un conducteur en voiture a foncé délibérément selon les médias locaux vers une pizzeria CESENA à Sept-Sorts (1 rue du Commerce, 77260 SEPT SORTS)

Selon le premier bilan, il y a au moins huit personnes blessées dont 6 sont dans un état d’urgence absolue.

L’auteur de la BMW aurait été interpellé et ne serait pas blessé, il est interrogé actuellement pour comprendre ses motivations.

Parmi les victimes, il y a une petite fille de 8 ans décédée il y a peu de temps.

Ce sont les gendarmes qui ont été saisis dans cette enquête, on ne parle pas encore d’implication du parquet anti-terroriste. La gendarmerie a demandé aux gens de ne pas venir sur le site afin de laisser les enquêteurs faire leur travail et identifier si il y avait des complices dans cette attaque gravissime.

Selon un témoin, une femme qui a mangé dans cette pizzeria a vu la voiture foncer sur la pizzeria, visant le public délibérément : » Pour moi cet acte était volontaire, il a voulu reculer (pour fuir) et une personne l’a empêché «

Selon un autre témoin, sur place, Isa Chanduloup, un enfant de 3/4 ans est blessé gravement :

» Attentat ou déséquilibré ? à la voiture bélier dans la pizzeria de la Ferté sous Jouarre, sous nos yeux….Un mec a foncé deliberement dans la pizzeria en bagnole, il y avait beaucoup de monde et des enfants !!!!… Des blessés dont un petit garçon de 3/4 ans avec des fractures ouvertes :'( Mais c’est quoi ce monde de tarés ? … 🤮 A tous les journalistes qui m’envoient des messages,pour que je les rappelle: je n’en sais pas plus que ce que je viens d’écrire ! Nous avons été évacués très vite » !

