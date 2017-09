🔴 France | Attaque contre un militaire de la sentinelle : Apres les déséquilibrés, les suicidaires ….

Un soldat des sentinelles a été attaqué au couteau ce vendredi au Chatelet, par un homme de 39 ans. S’éloignant de la cause générale de nombreuses attaques en France comme des cas liés ‘ à des déséquilibrés », cette fois ci c’est une nouvelle justification qui ressemble fortement à celles des terroristes palestinien qui attaque des Juifs en Israel : le suicide.

En effet, selon l’avocat du suspect, il voulait en fait « se suicider ». L’assaillant avait été maîtrisé et interpellé par les militaires sans faire de blessés et mis en examen pour « tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en lien avec une entreprise terroriste » et a été placé en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne).