🔴 Fermeture du Consulat israélien à Miami, personnel évacué et consignes aux israéliens avant l’ouragan Irma

Les responsables du ministère israélien des Affaires étrangères ont décidé, après une réunion d’urgence ce jeudi, d’évacuer leurs émissaires et leurs familles dans le sud de la Floride alors que l’ouragan Irma s’abat sur l’état, se dirigeant directement vers la côte.

Le consulat d’Israël à Miami est maintenant fermé et restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Le ministère demande à tous les Israéliens de la région de suivre les instructions des autorités locales et d’agir en conséquence.

En cas d’urgence liée à la tempête et à ses dommages, les Israéliens du sud de la Floride pourront contacter les numéros d’urgence du consulat d’Israël.

Ce sont les suivants:

1-305-469-4466 et 1-786-663-3780.

Huit personnes ont été tuées par Irma jusqu’à présent, après que la tempête a détruit trois îles des Caraïbes, et a frappé Puerto Rico.

L’ouragan Irma a maintenant environ 965 km de largeur avec des vents de 297 km/h. Il se dirige directement vers la Floride, mais il est en réalité plus large que l’état entier. Cela affectera légèrement le nord de la centrale nucléaire de Turkey Point et la centrale nucléaire de S. Lucie. Les villes de Miami, de Fort Lauderdale et de West Palm Beach qui est aussi l’emplacement de la deuxième communauté juive d’Amérique qui se situent entre les deux.

À 17 heures, jeudi, le gouverneur de la Caroline du Sud Henry McMaster a déclaré l’état d’urgence pour l’état «par précaution», at-il déclaré. « Et ce n’est probablement pas une mauvaise idée », a commenté le météorologue Ari Sarsalari dans une émission sur The Weather Channel , notant qu’une alerte aux ouragans est maintenant disponible pour les États de Géorgie et de Caroline du Sud.

Les prévisionnistes disent que Irma est susceptible d’être plus destructeur que l’ouragan Andrew, qui a frappé le 24 août 1992, et a causé plus de 26 milliards de dollars de dégâts (à ce moment-là) et 61 personnes ont perdu la vie.

La région métropolitaine de Miami, Fort Lauderdale et Tony West Palm Beach dans le sud de la Floride abritent maintenant plus de 2,7 millions de foyers le long de ses 2170 km de littoral, selon un rapport de 2017 de CoreLogic, Inc., une société d’analyse de données financières et de biens .

Comme Andrew, l’ouragan Irma est classé que nous sommes face à un ouragan de catégorie 5. Andrew a nivelé des blocs entiers de maisons. En réponse, les responsables locaux et nationaux ont révisé les codes du bâtiment pour utiliser des matériaux de couverture plus robustes et des fenêtres résistant aux chocs dans certaines zones. Les exigences pour la quantité de pression du vent que les maisons doivent pouvoir supporter, ont également changé, et les inspections des plans de construction ont été examinées plus attentivement.

Alors que Irma arrive en Floride, les prévisionnistes regardent un autre ouragan maintenant en direction des États-Unis – l’ouragan Jose – actuellement à environ 1150 km à l’est des Petites Antilles, garantissant des vents maximums soutenus d’environ 144 km par heure avec des rafales plus élevées et en mouvement vers l’ouest- au nord-ouest à 28 km par heure.

En conséquence, une deuxième ouragan arrive vers Antigua-et-Barbuda, aprés l’ouragan Irma, avec une surveillance des tempêtes tropicales en vigueur pour Anguilla, Montserrat, S. Kitts, Nevis, Saba et S. Eustatius.

