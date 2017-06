🔴 Une femme a été poignardée et blessée à Ashkelon

Une femme d’environ 60 ans a été poignardée dans son appartement aujourd’hui (lundi) à Ashkelon et blessée modérément. Son fils a été arrêté, soupçonné d’avoir commis l’acte.

L’incident est survenu sur la rue « Mivtsa Moché » dans la ville. Les secouristes et le Magen David Adom sont arrivés sur les lieux, et ont donné des soins à la mère de 60 ans. Elle a été évacuée à l’hôpital avec un coup de couteau dans le haut du corps. Le fils a été arrêté et emmené pour interrogatoire, alors que la police a commencé à recueillir des preuves.

«J’ai entendu crier et réalisé ce qui se passait », a déclaré Danny , témoin de l’attaque. « Je regardais par la fenêtre et j’ai vu un remue-ménage. J’ai vu une femme sur le plancher avec des saignements. J’ai couru pour faire un garrot et j’ai appelé une ambulance. La police est arrivée seulement après 10 minutes, et l’ambulance par la suite. Ils étaient tous à distance car ils avaient peur de s’approcher. Le fils était là , tout en hurlant. Il a parlé en langue du Caucase et a crié: » Maman, maman ‘ ».

Hier ,un jeune homme de 29 ans a été soupçonné d’assassiner sa partenaire à Bat Yam. Maya, une femme de 40 ans, originaire de Ranana , elle a été retrouvée morte dans un appartement, avec des ecchymoses sur le corps et des coups de couteaux. Selon la police, quand ils sont arrivés à l’appartement , le suspect était là et pleurait. Puis il a avoué l’assassinat de son partenaire. A ce stade, la cour a imposé un ordre de bâillon sur les détails de l’affaire, tout en continuant l’ enquête policière . La détention du suspect a été prolongée de 8 jours.

