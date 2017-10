🔴 Une famille Juive de France terrorisée a peur de rentrer chez elle apres des menaces :  » Nique les juifs, juif de merde et à mort les juifs, vive la Palestine « .

Le BNVCA condamne vivement la nouvelle agression antisémite commises contre le pavillon d’une famille juive de Noisy le grand .

Le Président du Bnvca a été contacté par la victime qui lui a fait part de sa très forte inquiétude et sa peur de revenir dans sa maison. Encore une fois des graffitis anti-juifs ont été peints sur les murs de ce pavillon et la porte du garage où il était écrit » Nique les juifs, juif de merde et à mort les juifs, vive la Palestine « .

Nous rappelons que les fois précédentes des balles d’armes automatiques ont été découvertes dans la boîte aux lettres de la famille ciblée. La première fois des cartouches de 9 mm dans une enveloppe avec l’inscription » Allah akhbar « .

La seconde fois une balle de Kalashnikov avec une inscription. « La prochaine, c’est pour vous « . Le BNVCA partie civile dans ce dossier suit très attentivement l’enquête. Nous demandons à la police de mettre tous les moyens en œuvre pour identifier et interpeller l’auteur antisémite.

Ces menaces et tentatives d’intimidation confirment encore une fois que le « palestinisme » demeure la source principale de l’antisémitisme et du passage à l’acte anti-juif. Le BNCVCA constate que de plus en plus des familles juives sont inquiétées y compris par leurs voisins et se sentent en insécurité aussi bien dans leur quartier que dans leur immeuble.

Cette situation entraîne l’aggravation de l’exode des citoyens juifs vers des villes plus rassurantes. Ce phénomène touche particulièrement le département de Seine-Saint-Denis. Les communautés juives se sont dépeuplées à un point tel que des synagogues sont désertées ou fermées comme celle de la ville de Saint Denis.