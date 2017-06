🔴 Explosions entendues | Le Hamas appelle à des émeutes violentes à la frontière avec Israël

Le Hamas et les groupes terroristes liés au Hamas appellent à des émeutes violentes à la clôture de sécurité avec Israël.

Les émeutes ont commencé à 16h:30 dans trois endroits le long de la frontière. Des explosions ont été entendues il y a peu de temps. Nous sommes (le siège Alyaexpres-News) à quelques kilomètres de Gaza.

Des centaines de terroristes musulmans ont attaqué les forces de Tsahal à plusieurs endroits près de la barrière de sécurité le long de la frontière de Gaza avec Israël.

En même temps le Président Abbas a demandé à Israël de réduire l’approvisionnement en électricité à Gaza et les coupures limiteront le temps à 2h:05 par jour d’électricité.

Les sites web du Hamas et des groupes terroristes du Jihad islamique ont été bloqués en Judée et en Samarie en Judée et en Samarie par Mahmoud Abbas.

MISE A JOUR : L’explosion a été contrôlée par l’armée israélienne à Kissufim

