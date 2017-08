🔴 Explosion au gaz évitée dans un immeuble de Haïfa grâce à la plainte d’un résident

Une personne a déposé une plainte apres que l’un de ses voisins a placé des bouteilles de gaz de cuisine sur le toit d’un immeuble de plusieurs appartements à Haifa. La plainte a été déposée auprès du ministère de l’Énergie et, par cela, a empêché un désastre et a sauvé des vies.

Les inspecteurs municipaux de la ville ont signalé au service de sécurité du ministère de l’Énergie le lieu de ces bouteilles de gaz, accrochées en l’air dans un immeuble de la ville.

À la suite de la plainte, un inspecteur au nom du ministère est venu sr le lieu afin d’examiner la question et a demandé aux résidents d’enlever les bouteilles de gaz immédiatement.

Le lendemain, un installateur agréé est arrivé et a installé les réservoirs de GPL au sol de manière standard et sûre, éliminant ainsi le risque que les citernes tombent au sol et explosent.