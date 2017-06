🔴 Énorme incendie dans une tour à Londres : de nombreuses personnes piégées dans les 120 appartements

MISE A JOUR 08:42:53 : Au moins 30 blessés à Londres

MISE A JOUR 10:15:40 : Il y a eu un certain nombre de décès et il est impossible pour l’instant de déclarer le nombre exact de personnes tuées dans l’incendie en raison de la taille et de la complexité du bâtiment. La cause de l’incendie n’a pas été établie.

MISE A JOUR 10:17:47 : Les zones autour de la Tour Grenfell ont été encerclé et environ 30 appartements adjacents ont été évacués par la police.

MISE A JOUR 10:18:51 : Les gens sur les médias sociaux disent que des résidents utilisaient des draps de lit comme des cordes de fortune pour échapper au feu dans l’immeuble.

MISE A JOUR 10:19:46 : Certains résidents évacués de la tour sont pris en charge à plusieurs abris de fortune. L’église Saint-Clément et Saint James Church, situé près de Dale Notting, Notting Hill, North Kensington et Holland Park, reçoivent les personnes évacuées .

Grenfell Tower, un immeuble de 120 appartements dans l’ouest de Londres, a été complètement englouti dans un incendie qui a commencé cette nuit et s’est rapidement répandu. Les rapports sur les médias sociaux suggèrent que les gens ont été piégés à l’intérieur.

Dans cet immeuble résidentiel se trouve 120 appartements.

A l’heure où nous publions, nous ne savons pas encore le nombre de blessés ou la gravité des blessures, mais la police de Londres a envoyé sur la scène plus de 200 pompiers et des dizaines d’ambulances.

Des témoignages ont été publiés, avec des rapports affirmant que les femmes et les enfants étaient parmi ceux piégés dans les étages en feu.

Le feu, qui a éclaté vers 1 heure du matin, aurait débuté au 4ème étage, selon le rapport, en raison d’un réfrigérateur défectueux, selon le correspondant de RT UK, Eisa Ali rapporte de la scène.

En publiant une mise à jour via Skype à 5 heures du matin à Londres, Ali a signalé que les gens étaient encore visiblement piégés sur certains étages.

Un nombre important de résidents du bloc sont musulmans, et beaucoup pourraient être sortis du bâtiment, comme c’est le cas pendant le mois sacré du Ramadan, a suggéré Ali. Cependant, beaucoup d’autres étaient encore au début de l’incendie, at-il ajouté.

Selma, témoin de la scène, a déclaré en criant : « Ceci est une scène horrible, un bâtiment est en feu et ne va pas tarder à s’effondrer et tomber au sol Je vois des flammes et les gens qui pleurent et demandent de l’ aide »

Sur la vidéo ci dessous, l’agence de vidéos Ruptly montre clairement un homme ouvrant une fenêtre près d’un côté brûlé sur l’un des étages supérieurs.

