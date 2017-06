🔴 Des dizaines de morts dans une vague d’incendies au Portugal

Une vague de chaleur extrême a entraîné de nombreux incendies au Portugal qui a coûté la vie à au moins 40 personnes, un chiffre qui devrait encore augmenter. Un grand nombre des personnes tuées ont été piégées dans les voitures lors d’une randonnée dans les bois.

Selon les rapports des médias locaux, plus de 50 personnes ont été tuées, beaucoup d’entre eux sont restés dans leur voiture lors d’une randonnée dans les bois pour le weekend.

Le Premier ministre du Portugal Antonio Costa a déclaré que « malheureusement, nous assistons à la plus grande tragédie des incendies qui nous ont frappé ces dernières années. » Il a averti que le nombre de morts devrait augmenter encore, au moins 14 autres personnes se battent encore pour leur vie et 600 pompiers sont encore aux prises les flammes déchaînées de la dernière journée, à 150 kilomètres au nord-est de Lisbonne.

Les pompiers d’Espagne sont venus pour aider le Portugal contre ces incendies et ont aussi envoyé des avions. Les médias locaux ont rapporté que la vague de chaleur a conduit à plus de 60 incendies, avec des températures qui ont atteint plus de 40 degrés.

