🔴 Deux Israéliens n’ont pas encore pris contact avec leur famille et le Consulat

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que deux Israéliens n’avaient pas encore pris contact avec eux depuis les attentats terroristes la nuit dernière dans la capitale de la Catalogne.

פיגוע הדריסה בברצלונה: טרם נוצר קשר עם שני ישראלים • לכל הפרטים >> https://t.co/rJ9dSVCJlE pic.twitter.com/Vpebikfnif — חדשות 10 (@news10) 18 août 2017

Le ministère des Affaires étrangères ne sait pas encore si dans l’attaque dans la capitale de La Rambla et la deuxième attaque à Cambrils, situé à environ 120 km de Barcelone, des israéliens, sont parmi les blessés.

« אנחנו יודעים שמספר מנותקי הקשר עולה ויורד באופן תזזיתי, בהתאם לפניות שמתבצעות לחדר המצב במשרד החוץ. זה עדיין לא מעיד על כך שאין נפגעים נוספים, לא כל שכן לגבי הרשימה של החללים שטרם קיבלנו אותה ופרסומה אסור בצו בית משפט עד שיסתיימו הליכי הנתיחה וההודעה למשפחות »

Le consul d’Israël à Barcelone Itzik Arzuan a déclaré: « Nous savons que le nombre est fixé selon le contexte de la situation, et peut monter comme descendre . Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas d’autres victimes israélienne, sans parler de la liste que nous avons pas reçu et dont la publication est interdite selon une ordonnance du tribunal et jusqu’à ce que la procédure de dissection et les notifications envoyés aux familles des victimes soient terminées. ‘